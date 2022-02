Giampiero Ingrassia, chi è, dove e quando è nato, età, la morte della moglie, il padre attore, vita privata

Giampiero Ingrassia è ospite questa sera, giovedì 17 febbraio, di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno insieme a Fabio Canino. Ma chi è Giampiero Ingrassia? Che cosa sappiamo della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età: la biografia e la carriera di Giampiero Ingrassia

Giampiero Ingrassia è un attore, cantante e conduttore televisivo italiano, figlio dell’attore Ciccio Ingrassia. E’ nato a roma il 18 novembre del 1961, sotto il segno zodiacale dello Scoprione. Ha dunque 60 anni di età.

Nel 1983 ha frequentato il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, diplomandosi nel 1985.

Ha dedicato la sua carriera quasi interamente al teatro, con lavori, tra gli altri, di Neil Simon, Andrew Lloyd Webber, Alan Menken, Angelo Longoni, Duccio Camerini, Giancarlo Lucariello, Murray Schisgal, Dino Scuderi, Nora Ephron, Edoardo Erba, Marvin Hamlisch.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionale come Gigi Proietti, Anthony Hopkins, Sergio Fantoni, Mattia Sbragia, Daniele Formica, Tosca, Saverio Marconi, Luca Zingaretti, Giuseppe Cederna, Marina Massironi, Flavio Insinna, Nicola Piovani e Giorgio Albertazzi.

La carriera in tv

È stato uno dei protagonisti del telefilm Classe di ferro (1989-1991).

Per la televisione è stato anche conduttore in trasmissioni come Matinée (2007), Campioni di ballo (1999), Tira & Molla (1998), Beauty Center Show (1983).

Ha inoltre preso il posto del padre, in quel momento convalescente per un’operazione, al fianco di Franco Franchi per quasi tutte le puntate del varietà Grand Hotel (1985).

Grande appassionato e cultore di Hard rock e Heavy metal, è stato il cantante di diverse rock band.

Moglie, figli: la vita privata di Giampiero Ingrassia

Giampiero Ingrassia è rimasto vedovo dopo che la moglie, Barbara Cosentino, è morta a 48 anni in seguito ad un malore il 19 febbraio 2013.

La tragedia è avvenuta mentre la donna si trovava a sciare a Roccaraso insieme alla figlia, Rebecca, e l’attore era in scena a Napoli per la versione italiana di un musical ispirato alla celebre commedia Frankenstein Junior di Mel Brooks.