Gian Galeazzo Sforza chi è: la storia del personaggio interpretato da Edan Hayhurst nella serie Tv su Leonardo

Stasera, martedì 30 marzo, andranno in onda due nuove puntate della serie Leonardo. In queste puntate entrerà in scena un nuovo personaggio: Gian Galeazzo Sforza (interpretato da Edan Hayhurst).

Gian Galeazzo Sforza è stato il sesto Duca di Milano e il terzo della dinastia Sforza.

Gian Galeazzo Sforza succedette al padre Galeazzo Maria, come duca di Milano, dopo l’assassinio di quest’ultimo il 26 dicembre 1476. Assassinio che avvenne sul sagrato della Basilica di Santo Stefano di Milano, quando il piccolo principe aveva solo 7 anni.

Il duca di Milano morì nel 1494 in circostanze considerate dubbie (in molti hanno parlato anche di avvelenamento) dagli storici.

Leonardo, anticipazioni e trama seconda puntata (episodi 3 e 4)

Leonardo si trasferisce a Milano, deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. La realtà è più difficile dell’immaginazione e così, quando gli viene chiesto di allestire uno spettacolo teatrale, Leonardo troverà un’opportunità che saprà sfruttare. Il talento di Leonardo, però, viene messo a dura prova quando lo stesso è costretto a interrogarsi sulla moralità delle persone che lo circondano. Quando Ludovico chiede a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre, Leonardo cerca di dare il massimo con il fine ultimo di superare le aspettative.

Intanto, mentre lavora all’opera conosce il giovane duca di Milano, Gian Galeazzo Sforza, e ripone la sua fiducia in una persona in cui nessuno la riporrebbe: Salaì, un giovane ladro pieno di risorse. Lontano da Caterina sia fisicamente sia mentalmente, adesso che la donna avrebbe più bisogno di lui, Leonardo compie l’azione giusta grazie ad una situazione preoccupante. Ansioso di proteggere le persone a cui tiene, Leonardo si ritroverà a lottare contro il tempo e si vedrà costretto a prendere una decisione dolorosa.

Dove vedere Leonardo in streaming

L’appuntamento con la seconda puntata (episodi 3 e 4) di Leonardo è per questa sera martedì 30 marzo su Rai Uno. Come sempre, sarà possibile seguire la serie tv in diretta streaming su Raiplay. Dopo la messa in onda della puntata 2, la puntata intera sarà caricata su Raiplay, nella sezione dedicata, per la visione in streaming completamente gratuito in ogni momento.