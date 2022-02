Gian Pieretti, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, la moglie di Lucio Battisti, Bob Dylan

Gian Pieretti è tra gli ospiti di Serena Bortone alla puntata di oggi, martedì 8 febbraio, a Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Ma chi è Gian Pieretti? Che cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Chi è, dove e quando è nato, età, vero nome: la biografia di Gian Pieretti

Gian Pieretti, vero nome Dante Luca Pieretti, è un cantautore, compositore e paroliere italiano. E’ nato a Ponte Buggianese (Pistoia) il 12 maggio del 1940, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha dunque 82 anni.

Nel 1959, trasferitosi a Milano, inizia a suonare nel gruppo I Satelliti, che accompagna Ricky Gianco.

Sempre con Gianco inizia a comporre canzoni. Durante una serie di serate in Belgio ha modo di ascoltare una canzone di Salvatore Adamo, con cui si esibiscono in una manifestazione, Amour perdu, di grande successo all’epoca.

Rientrato in Italia Gian Pieretti firma un contratto con la Vedette e incide la canzone del cantautore belga nel 1963 in un 45 giri inciso con lo pseudonimo Perry, con il titolo Perduto amor.

A partire dal secondo 45 giri in poi Dante Luca Pieretti usa lo pseudonimo Gian Pieretti e comincia a far serate in proprio con un suo gruppo di accompagnamento, I Grifoni, che diventeranno, con qualche cambiamento nella formazione, i Quelli e, in seguito, la Premiata Forneria Marconi.

Insieme a lui nei Grifoni Roberto Frizzo alla chitarra, sostituito nel 1965 da Giorgio Logiri.

Partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Antoine con Pietre, ancora una volta scritta con Gianco, canzone ispirata a Bob Dylan.

Passato alla Dischi ricordi, partecipa al Cantagiro 1968 e l’anno successivo pubblica il secondo album, Il viaggio celeste di Gian Pieretti. Nello stesso periodo scrive anche molte canzoni di successo per altri artisti.

Negli anni settanta passa alla Dig-It. Lavora con Ivan Graziani ad un album pubblicato nel 1975: Cianfrusaglie. Il disco contiene anche una versione di Harvest di Neil Young.

Torna sul mercato solo nel 1989 con il disco Don Chisciotte che gli consente di riprendere l’attività dal vivo. Viene inoltre chiamato come ospite in alcuni programmi di revival sugli anni 1960.

I lavori per la tv

Nel 1997 pubblica il live Caro Bob Dylan…, in cui propone anche una sua versione di Auschwitz di Francesco Guccini. Nel 1998 scrive e canta la sigla di apertura de Il processo alla tappa durante il Giro d’Italia, condotto da Claudio Ferretti.

Nel 2003 la sua canzone C’era un bel sole viene citata nel romanzo Il fasciocomunista di Antonio Pennacchi.

Nel 2013 incide, insieme a Donatello e a Paki Canzi (il fondatore e cantante de I Nuovi Angeli) con la denominazione SOS la canzone Gaia.

Nel dicembre 2013 pubblica il suo nuovo album, Cinquant’anni da poeta, un doppio cd con un disco di brani nuovi arrangiati da Marco Bonino e un altro di vecchi successi riarrangiati dal chitarrista Claudio Damiani.

Nel 2016 e nel 2017 lavora a un nuovo album, intitolato Nobel, dedicato al repertorio di Bob Dylan, di cui traduce in italiano alcune canzoni

Moglie, figli: la vita privata di Gian Pieretti

Nel suo passato Gian Pieretti ha avuto una relazione con Grazia Letizia Veronese, segretaria del Clan Celentano, che diventerà in seguito la moglie di Lucio Battisti. Non è noto se attualmente abbia una moglie.