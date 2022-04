Giancarlo Magalli chi è, età, altezza, dove è nato, moglie, figlie, vita privata, Adriana Volpe, carriera e biografia

Chi è Giancarlo Magalli: età, altezza, dove è nato, moglie, figlie, vita privata, Adriana Volpe, carriera e biografia del conduttore questa sera ospite della finale de Il Cantante Mascherato, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli è nato a Roma il 5 luglio del 1947 (età 74 anni). E’ alto 163 cm. Magalli ha conseguito il diploma di maturità classica a Roma, in classe con Luca Cordero di Montezemolo e Mario Draghi. Si è poi iscritto alla facoltà di Scienze Politiche ed alla Facoltà di Economia e Commercio. Alla fine degli anni ’60 è stato animatore in un villaggio turistico. Magalli ha scritto per il teatro ed il cabaret ed è autore di molte trasmissioni televisive. Dal 1991 è il conduttore su Rai 2 del programma I fatti vostri.

Moglie, figlie e la vita privata di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli ha due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela nata nel 1994 dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989. I due si sono separati nel 2008. Magalli ha fatto il volontario per 7 anni con la Polizia Municipale di Roma, di cui è agente onorario. E’ anche carabiniere onorario e nel 2006 è stato insignito dell’Onorificenza di commendatore al merito della Repubblica.

La lite con e Adriana Volpe e la condanna per diffamazione

Adriana Volpe, conduttrice e storica collega di Magalli, lo ha accusato di misoginia: “Mi sono sentita verbalmente violentata da un collega che mi ha messo nella condizione di dover un giorno giustificare, con mia figlia, come e perché ho svolto il mio lavoro in Rai”, raccontò. Quando i due lavoravano ancora insieme, una battuta di Adriana sull’età di Magalli non era infatti piaciuta al conduttore. E così sui social era partito il botta e risposta tra i due, che aveva portato Magalli a scrivere la frase che ad Adriana Volpe non è andata giù. “Ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…”. Era il marzo 2017: due anni, dopo, nel 2019, i due sono finiti in tribunale perché Adriana Volpe lo ha denunciato per diffamazione aggravata. Magalli è stato condannato definitivamente nel dicembre 2021 al pagamento di un risarcimento.