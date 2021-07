Giancarlo Magalli chi è: ex fidanzata Giada Fusaro, ex moglie Valeria Donati, figli, età, peso, altezza e data di nascita (foto ANSA/CLAUDIO ONORATI)

Giancarlo Magalli chi è: ex fidanzata Giada Fusaro, ex moglie Valeria Donati, figli, età, peso, altezza e data di nascita. Magalli sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Top Dieci, trasmissione televisiva della Rai condotta in prima serata da Carlo Conti.

Dove e quando è nato, età, data di nascita, peso e altezza di Giancarlo Magalli

Magalli è nato il 5 luglio 1947 (età 74 anni) a Roma. E’ alto 163 cm per un peso forma che oscilla tra i 65 ed i 70 kg. Giancarlo Magalli è un autore televisivo, conduttore televisivo, commediografo, sceneggiatore e attore italiano.

L’ex fidanzata Giada Fusaro, l’ex moglie Valeria Donati, i figli: la vita privata di Giancarlo Magalli

Ha due figlie: Manuela, nata dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994, avuta dalla seconda moglie, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008. Archiviati i due matrimoni, Magalli ha avuto una relazione sentimentale con Giada Fusaro, ragazza di appena 22 anni. La loro storia d’amore è terminata per incomprensioni legate alla differenza anagrafica.

Giancarlo Magalli ospite di Carlo Conti a Top Dieci

Come detto, Magalli sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Top Dieci. Ma cos’è Top Dieci? Top Dieci è un programma televisivo italiano di genere varietà in onda dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi su Rai 1 dal 14 giugno 2020 con la conduzione di Carlo Conti.