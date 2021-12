Multa di 14mila euro e altri 25mila di risarcimento ad Adriana Volpe per Giancarlo Magalli. E’ quanto stabilito dal tribunale di Milano che ha condannato il conduttore tv per diffamazione aggravata nei confronti della ex collega, in relazione ad una intervista rilasciata sul settimanale Chi nel novembre 2017.

Tempo poche ore dalla sentenza e i due sono tornati a litigare sempre a colpi di post sui social, Facebook lui e su Instagram lei.

Giancarlo Magalli: “Io solo multato”

Questo il commento su Fb di Magalli, subito dopo la sentenza: “Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”.

Adriana Volpe: “No Giancarlo, sei stato condannato”

La versione di Magalli è stata però ribaltata con rabbia da Adriana Volpe che su Instagram ha tuonato: “Ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata. All’uscita invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza. Hai scritto cose false e come sempre screditanti. No Giancarlo, sei stato condannato!”.

La conduttrice, oggi opinionista del Grande fratello vip ha poi accusato Magalli di avere cambiato il corso della sua vita lavorativa con le sue affermazioni e poi ha dato la sua versione sulla sentenza: “Informati bene perché: pagherai un mio risarcimento di 25mila, ti ricordo è una provvisionale che va pagata perché è immediatamente esecutiva; dovrai risarcire tutte le spese legali e dovrai liquidarmi ulteriori danni che verranno quantificati dal giudice civile”.

Giancarlo Magalli, la frecciatina su Alfonso Signorini

Dal canto suo, Giancarlo Magalli ha rilanciato con l’ennesima frecciatina chiamando in causa anche Alfonso Signorini:

“Per inciso nella causa eravamo imputati io, il giornalista che mi aveva fatto l’intervista e aveva cercato di farmi parlare della Volpe (assolto) e il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata – ricorda il presentatore tv – Per lui la querela è stata ritirata. E di chi parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze, eh…”.