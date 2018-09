ROMA – Caterina Balivo ha calato l’asso nella sua nuova trasmissione Vieni da me. Ospiti in studio per il programma del pomeriggio di Rai 1 sono stati Giancarlo Magalli e la figlia Michela, una giovane fashion blogger ribattezzata dai fan “Magallina”.

Il noto conduttore de I fatti vostri e la giovane figlia si siederanno sul divano rosso della Balivo nella puntata in onda il pomeriggio del 13 settembre dalle 14. Oltre a Magalli e Magallina, nel pomeriggio è prevista anche una intervista a Chiara Francini, l’attrice toscana che tornerà a interpretare il ruolo di Perla nell’attesa fiction Rai Non dirlo al mio capo 2.

Il format prevede che il pubblico in studio possa partecipare attivamente all’intervista, con l’ausilio delle palette ed esprimendo la propria opinione. Solo nella scorsa puntata una signora del pubblico è riuscita a far commuovere Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio raccontando loro una storia che ha visto l’ex gieffino protagonista negli ultimi giorni di vita di suo padre.