ROMA – “Nessuna relazione con Giancarlo Magalli, tra noi c’è semplicemente una grande amicizia. Nulla di più”. Sono queste le parole di Giada Fusaro, la ragazza vittima di abusi sessuali da parte di Carmelo Cipriano, il maestro di karate di Lonato del Garda condannato 9 anni e 2 mesi di carcere. Parole arrivate dopo le voci circolate in questi giorni su una presunta relazione con il conduttore de “I fatti vostri”. Relazione ora smentita dalla ragazza. Voci circolate dopo la pubblicazione di una foto della ragazza con Magalli.

In realtà, spiega Giada, lo scorso 8 dicembre Magalli si trovava sul lago di Garda per un appuntamento di lavoro al Vittoriale. “Io ero là con i miei genitori e mio fratello – spiega la ragazza – il giorno dopo siamo andati a pranzo insieme. Tra me e Giancarlo c’è solo una grande amicizia. E’ una persona speciale”.