ROMA – Ospite del programma Rai “Vieni da me”, Giancarlo Magalli ha presentato la figlia-influencer Michela.

Ma l’ospitata del conduttore è stata divisa in due parti. La prima con la figlia. La seconda, quella più imprevedibile, legata a dei giochi del programma condotto da Caterina Balivo. Ed è qui che è venuto “il bello”. “Tu sei esperto Giancarlo…”, gli ha detto la conduttrice. “No, io ho deciso di non fare più i giochi telefonici. Anzi, devo scoprire qual è il vostro segreto perché io non riesco mai a trovare persone che rispondono subito. O trovo io solo persone minorate o non so…”, ha detto il candidato al ruolo di Presidente della Repubblica.

Non solo. “Giancarlo, questo gioco consiste nello scoprire di chi quale vip è questa casa. Ieri mi hanno detto che siamo entrati a casa di Berlusconi”. E Magalli scherza: “Beh, mi sembra difficile entrare vestiti”.