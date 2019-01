ROMA – Gelo in studio ai Fatti Vostri per un botta e risposta non proprio amichevole tra il conduttore Giancarlo Magalli e Michele Guardì, storico regista del programma.

A far scontrare i due, un filmato partito accidentalmente prima del previsto mentre Magalli stava dando delle anticipazioni sulla nuova edizione de Il Collegio, programma in cui lui è voce narrante.

L’RVM è partito ben prima che il conduttore finisse di spiegare, e lui non l’ha presa bene: “Che è!? Sto ancora parlando che ve possino acciaccavve!”, ha detto seccato Magalli.

Ne è nata una discussione con Guardì. “Sarebbe carino che aspettaste che mi facciate finire di parlare prima di mandare i filmati”, ha detto Magalli. E il regista: “Queste cose capitano! Come quando lei prima si è scordato di fare una presentazione, capita pure questo!”. Al che Magalli ha replicato: “Ah capita…vabbè! Siccome lei non manca di farcelo notare, io non manco di farglielo notare!”. E Guardì: “È bello lavorare così, che bello…”.