Giancarlo Magalli sfotte Adriana Volpe sullo share, lei replica: “Zitta non me lo dici”

La guerra a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continua anche a due anni di distanza dalla loro separazione professionale.

Giancarlo Magalli ieri ha ironizzato sui suoi social con un messaggio, in cui accompagnava il dato di share (0,9%) del nuovo programma che Adriana Volpe sta conducendo con Alessio Viola su Tv8, Ogni mattina, con una emoticon che stava a significare il gesto di zittire qualcuno.

Un commento che non è piaciuto ad alcuni follower che hanno fatto notare al conduttore come sia di cattivo gusto gioire per l’insuccesso altrui.

Pronta la replica di Magalli: “Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.

Poche ore dopo Giancarlo Magalli ha cancellato il post, ma Adriana Volpe non ha perso occasione di alimentare ancora di più il battibecco.

La replica di Adriana Volpe

Questa mattina infatti la Volpe ha aperto così la sua trasmissione (il video):

“Vorrei fare una replica a un messaggio, un posto che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto.

In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta.

Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi.

Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo.

E tu, caro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto”. (fonte INSTAGRAM)