Gianluca Costantino chi è, età, altezza, Instagram, fidanzata, figli, Alessandro Basciano, vita privata. Sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ma andiamo a conoscere davvero a fondo Gianluca.

Dove e quando è nato, età, altezza: la biografia di Gianluca Costantino

Costantino è nato a Napoli nel 1988. Ha dunque 33 anni, ma non si conosce la sua data di nascita esatta. E questo non ci permette nemmeno di risalire al suo segno zodiacale. Nessuna informazine nemmeno a proposito di altezza e peso. Insomma, è tutto da scoprire.

Fidanzata, figli, Instagram: la vita privata di Gianluca Costantino

Gianluca è fidanzato? Ha dei figli? Tutte domande che non trovano risposta da nessuna parte, nemmeno sui social dove è comunque parecchio attivo. E infatti ha un profilo ufficiale su Instagram.

Uomini e Donne, Alessandro Basciano, il lavoro di Gianluca Costantino

Molti utenti del web associano, nelle ricerche sui motori di ricerca, il nome di Gianluca Costantino con Uomini e Donne. Questo ha una spiegazione: Gianluca è uno dei migliori amici di Alessandro Basciano, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed ex corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche. Tra l’altro, proprio nella Casa Basciano ha una storia in atto con Sophie Codegoni, anche lei ex tronista della De Filippi.

Gianluca lavora come financial advisor, come recita la sua bio di Instagram. La sua passione per il fitness lo ha portato a lavorate anche come personal trainer.