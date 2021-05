Gianluca Fru chi è, dove e quando è nato, età, fidanzata, Instagram, vita privata, LOL, The Jackal

Chi è Gianluca Fru, dove e quando è nato, età, fidanzata, Instagram, vita privata, The Jackal, LOL, il suo vero nome. Gianluca Fru è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e vero nome di Gianluca Fru

Gianluca Fru, il cui vero nome è Gianluca Colucci, è nato a Napoli il 13 novembre del 1995 e ha 25 anni di età. Dal 2016 è uno dei componenti del gruppo comico The Jackal. Diplomato con il massimo dei voti all’Istituto Archimede di Ponticelli, Fru ha iniziato facendo video e postandoli sul web, finché il gruppo comico non si è accorto di lui.

All’interno dei The Jackal Fru si è subito distinto per la sua simpatia. Insieme ai The Jackal, Gianluca Fru ha preso parte al film del 2017, Addio fottuti musi verdi. Nel corso della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, inoltre, ha vestito i panni di Pierfrancesco Favino e ha dato vita al tormentone GNIGNI.

Fidanzata, Instagram e vita privata di Fru

Per quanto riguarda la vita privata di Gianluca Fru si conosce davvero poco. Il comico non sembra avere una fidanzata al momento. Le sue più grandi passioni oltre a far ridere sono la musica e i gatti. Fru infatti suonava anche il basso al conservatorio ed è un grande fan dei Red Hot Chili Peppers. Qui il suo profilo Instagram ufficiale.

Nel 2020 entra a far parte del cast della nuova serie televisiva di Netflix, in collaborazione con i The Jackal: Generazione 56K. Nel 2021, invece, partecipa come concorrente nel nuovo comedy show italiano Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL: Chi ride è fuori.