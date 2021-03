Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), chi è: età, vita privata, fidanzata del comico ospite a Stasera Tutto è Possibile

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, questa sera, martedì 16 marzo sarà ospite della puntata di Stasera Tutto è Possibile. E’ un comico, conduttore televisivo e attore e ha raggiunto la grande popolarità con la sua partecipazione a Colorado.

Nato a Roma il 9 aprile 1973 sotto al segno dell’Ariete, prima di diventare famoso sul piccolo schermo ha lavorato sia come odontotecnico sia come animatore in alcuni villaggi turistici. Gianluca Fubelli ha rivelato di essere stato bocciato per due volte alle medie e di aver sempre detestato la scuola. Tra i suoi migliori amici c’è il collega Paolo Ruffini.

Gianluca Fubelli e il tradimento di Elena Morali

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato per anni legato sentimentalmente alla showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La Pupa e il Secchione.

I due si sono conosciuti proprio sul palcoscenico di Colorado. La loro separazione è arrivata ad un passo dal matrimonio quando Elena Morali, di rientro dall’Isola dei Famosi, ha lasciato il comico rivelando di aver baciato Marco Ferri (figlio dell’ex giocatore dell’Inter Riccardo) durante la sua partecipazione al reality show. Tra i due sembrava essere tornata la passione, durata però poco.

Inoltre la Morali, ospite della puntata di Pomeriggio Cinque di martedì 7 gennaio, ha ammesso di essere stata contemporaneamente sia con Scintilla, sia con il produttore Daniele Di Lorenzo. Scoppiata a piangere, ha chiesto scusa ai genitori di Fubelli: “Chiedo scusa ai genitori di Scintilla, chiedo scusa ai miei genitori. Ma non posso dire tutto perché se dico una cosa non va bene a uno, se ne dico un’altra non va bene all’altro o mia madre si incaz**, oppure gli avvocati mi dicono: ‘Sei matta? Ci sono delle procedure’. Io sono stata malissimo”.