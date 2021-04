Chi è Gianluca Gazzoli, uno degli ospiti di Verissimo, il programma condotto su Canale 5 da Silvia toffanin.

Chi è Gianluca Gazzoli, età e Uomini e Donne

Gianluca nasce il 18 agosto 1988 a Vigevano in provincia di Pavia. Ha 32 anni ed è cresciuto a Cologno in provincia di Milano. Prima di sbarcare in radio come deejay, Gianluca ha partecipato a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Questo il suo profilo Instagram.

Gianluca Gazzoli, carriera professionale e radiofonica

Radio Deejay, l’attuale radio in cui lavora, lo presenta così:

Gianluca Gazzoli “è un conduttore radiofonico e televisivo, un videomaker e narratore di storie. Tra i nuovi volti del mondo dello spettacolo e di una nuova generazione di presentatori, Gianluca ha all’attivo diverse esperienze televisive e radiofoniche oltre a non aver mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti che raccolgono numerosi consensi e che lo aiutano a raccontare storie, ciò che lo circonda e a continuare a girare per il mondo”.

“La radio è il suo primo amore, intrattenere anche. Dopo aver sperimentato ciò che amava fare tra villaggi turistici e web radio, il suo debutto arriva nel 2014 su Radio Number One, storica emittente radiofonica nel Nord Italia. Nel giro di poco tempo, ancora under 30, passa alla radio nazionale diventando voce di RAI Radio2 e conducendo il suo programma quotidiano KGG” .

In tv, Gianluca ha collaborato con vari programmi tra cui The Voice (2016), Quelli Che Il Calcio (2017-2018) e Domenica In (2017).

Ancora Radio Deejay: “Nella stagione 2018-19 è stato volto del programma di Deejay TV Dalle2alle4 in diretta tutti i pomeriggi (…)Da Gennaio 2019 inizia la grande avventura su Radio DEEJAY e attualmente conduce tutti i weekend MEGAJAY”.

Iperattivo per natura, ma è il basket la sua grande passione diventando un riferimento per molti tifosi grazie alle esperienze da lui vissute. Da Gennaio 2019 inizia la grande avventura su Radio DEEJAY e attualmente conduce tutti i weekend MEGAJAY”.

Gianluca e il basket

Gianluca ama molto lo sport, ama correre, giocare a calcio, andare con lo snowboard e con lo skateboard. La sua grande passione è pero il basket. Passione che non sembra essere molto lontana dalla radio sotto molti aspetti: “In pochi secondi – ha detto Gazzoli – puoi decidere l’esito di una partita, un po’ come in radio”.

Moglie e figli

Gianluca è marito di Sara Bolla. I due si sono sposati al duomo di Vigevano con una bellissima cerimonia ed hanno dei figli.