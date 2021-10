Gianluca Grignani chi è: età, dove e quando è nato, ex moglie Francesca Dall’Olio, vita privata del cantante

Chi è Gianluca Grignani, età, vita privata, dove e quando è nato il cantante di “Destinazione Paradiso”, ospite a Verissimo nella puntata di sabato 16 ottobre 2021.

Dove e quando è nato, vero nome: biografia di Gianluca Grignani

Gianluca Giuseppe Claudio Grignani, questo il suo vero nome, nasce a Milano il 7 aprile 1972, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha 49 anni.

Cresciuto nella periferia del capoluogo lombardo, a 17 anni si trasferisce a Correzzana, in Brianza. A 14 anni Grignani imbraccia la sua prima chitarra e da allora non l’ha più lasciata: studia al Centro Professione Musica di Milano e si esibisce in diversi locali della sua zona.

L’incontro con i produttori Vince Tempera e Massimo Luca lo porta a farsi conoscere presso le case discografiche più importanti dell’epoca.

Nel 1994 è la PolyGram che decide di metterlo sotto contratto e presentarlo al pubblico di Sanremo Giovani con il singolo La mia storia tra le dita. Alcuni mesi dopo è nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Destinazione Paradiso, che lo consacra al successo.

Alcool, droghe: la vita da rockstar di Gianluca Grignani

Per diversi anni Gianluca Grignani si è lasciato trasportare dalla vita da rockstar, finendo spesso nei guai per l’uso di alcool e droghe. E’ stato arrestato a Riccione per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha sofferto anche di ansia e attacchi di panico: i suoi mostri interiori lo hanno portato più volte a brusche interruzioni di carriera.

Dal 2020 Gianluca Grignani è tornato in pista dopo anni di silenzio con un nuovo brano “Tu che ne sai di me”. Ha ripreso in mano le redini della sua vita e le sue nuove produzioni musicali lo testimoniano.

Ex moglie Francesca Dall’Olio, figli: la vita privata di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani è stato per molti anni sposato con Francesca Dall’Olio. Dalla loro relazione sono nati quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona, da lui definiti “quattro splendidi diamanti” oltre alle due canzoni che il cantante ha dedicato all’ex moglie: Francy e Sei Unica.

Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio si sono separati a giugno del 2020. I motivi della rottura, dopo 17 anni di matrimonio, non sono noti.

Ad agosto 2020 Grignani ha messo anche in vendita la sua casa-studio a San Colombano al Lambro, dove viveva. Non è noto ora dove risieda.

Ambra Angiolini, tatuaggi: curiosità su Gianluca Grignani

Non di solo cantautorato è fatta la carriera di Gianluca Grignani. Nel 1999 il cantante ha partecipato come attore nel film Branchie, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti.

Nel 2010 è uscita anche una sua autobiografia che prende il titolo dalla sua prima hit: “La mia storia tra le dita”.

Gianluca Grignani ha avuto una relazione con Ambra Angiolini, quando lei era la più popolare tra le ragazze di Non è la Rai.

Ha un tatuaggio sul braccio destro con la faccia del Joker, che è anche il soprannome con cui i fan sono soliti chiamarlo.