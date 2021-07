Gianluca Semprini chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Twitter, carriera e biografia. Il giornalista Gianluca Semprini conduce Estate i diretta, con Roberta Capua. Il programma è in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì dalle 15:45 alle 16:30 (prima parte), e dalle 16:45 alle 18:40 (seconda parte).

Dove e quando è nato, età, Twitter, biografia di Gianluca Semprini

Gianluca Semprini è nato a Roma il 31 agosto del 1970. Ha 50 anni. La sua carriera inizia in radio. Lavora per alcune radio romane e da freelance cura diverse pubblicazioni. E’ giornalista professionista dal 1995. Profilo Twitter: @gianlusempri.

Moglie, figli, curiosità e vita privata di Gianluca Semprini

Semprini è sposato con una donna di nome Valentina. I due hanno tre figli, di cui due gemelli. Il giornalista è padre anche di Federica, 15 anni, nata da una precedente relazione.

Durante un’intervista il giornalista ha svelato due grandi dolori della sua vita, la perdita del padre e quella della sorella: “Mia sorella è morta tra le mie braccia. Da allora ho capito che avrei voluto vivere due vite, una anche per lei. Oggi sono figlio unico”.

Semprini è un grande estimatore di Francesco Totti ed è un tifoso sfegatato della Roma

La carriera di Gianluca Semprini

Semprini ha lavorato a Sky Tg24 fino al 2016. Poi passa alla Rai, dove conduce Politics – Tutto è politica, in onda su Rai3. Il programma chiude quello stesso anno a causa dei bassi ascolti.

Gianluca Semprini ha pubblicato due libri sulla strage di Bologna e sul caso di Luigi Ciavardini. Scrive poi altri due libri, con Mario Caprara, sugli anni di piombo e sul terrorismo di destra in Italia.

Dal 2017 il giornalista lavora come conduttore di RaiNews24 e dal 2018, in coppia con Ingrid Muccitelli, conduce La vita in diretta estate. L’anno dopo è co-conduttore di Centocittà, programma del mattino di Rai Radio 1.

Dal 2021 torna alla conduzione di Estate in diretta con Roberta Capua.