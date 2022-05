Gianluca Vacchi chi è, età, dove è nato, compagna, figlia, vita privata, patrimonio, azienda e biografia

Chi è Gianluca Vacchi: età, dove è nato, compagna, figlia, vita privata, patrimonio, azienda e biografia dell’imprenditore e influencer che oggi, 22 maggio, sarà tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, su Rai1.

Dove è nato, età e biografia di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi è nato a Bologna il 5 agosto del 1967 (età 54 anni). Qui ha vissuto per tutta l’infanzia e l’adolescenza, ed è proprio a Bologna che ha concorso il suo percorso di studi con una laurea in Economia e Commercio. Il suo patrimonio è stato stimato in diversi milioni di euro, e la maggior parte dei proventi derivano dall’IMA, impresa familiare fondata proprio da suo padre all’inizio degli anni ’60. L’IMA, società quotata in Borsa, una delle più importanti multinazionali specializzate nel confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, tè, caffè e cosmetici.

Gianluca Vacchi imprenditore

Nel corso degli anni ha deciso di acquistare non solo immobili: casa in Sardegna, in montagna a Cortina e ultima in ordine di tempo quella a Miami; ma ha deciso di comprare partecipazioni in diversi gruppi come: Eurotech, acquistando anche alcuni marchi nel settore moda come Toy Watch. Successivamente, però, ha l’idea di fondare un suo marchio, GV, le sue iniziali che diventeranno anche uno dei suoi hashtag più ricercati, #GVlifestyle.

Fidanzata, figlia e vita privata di Gianluca Vacchi

Ha avuto una relazione importante con Giorgia Gabriele. Proprio con lei ha dato inizio ai balletti che nel 2016 hanno spopolato sui social, anche se la storia tra i due si è conclusa dopo diversi anni. Ariadna Gutierrez, Miss Colombia, è stata un’altra sua fidanzata storica, ma è finita molto presto. Ora la fidanzata di Gianluca Vacchi è Sharon Fonseca, modella di origine venezuelana con cui ha avuto la sua prima figlia, nata nel 2020, Blu Jerusalema.

Gianluca Vacchi spopola su TikTok e Instagram

Nel 2021, Gianluca Vacchi è uno degli italiani più seguiti su Tik Tok, con quasi 22 milioni di follower. La sua ascesa come “Re dei Social” era partita da Instagram, dove oggi è seguito da circa 22 milioni di fan, ma si è subito affermato anche sul social che spopola tra i giovanissimi. Vacchi si è fatto conoscere e ha riscosso successo sui social per i suoi balletti, le sue gag, la sua bella vita, i suoi tatuaggi e anche per diversi post più profondi, specialmente quelli dedicati alla compagna.