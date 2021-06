Gianluca Vialli chi è, età, il cancro al pancreas, la guarigione, moglie, figli, vita privata

Chi è Gianluca Vialli, età, il cancro al pancreas, la guarigione, moglie, figli, vita privata. L’ex calciatore Gianluca Vialli è infatti ospite di Notte Azzurra, un evento condotto da Amadeus e in onda questa sera su Rai Uno in prima serata. Uno show in cui gli Azzurri saranno protagonisti e in cui scopriremo più da vicino gli uomini che vestono la maglia della Nazionale.

Età, dove e quando è nato e biografia di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli è nato a Cremona il 9 luglio del 1964 e ha 56 anni di età. E’ un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, capo delegazione della nazionale italiana. Tra i migliori centravanti degli anni 1980 e 1990, rientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, unico fra gli attaccanti. Vincitore di numerosi trofei in campo nazionale e internazionale, è stato capocannoniere dell’Europeo Under-21 1986, della Coppa Italia 1988-1989. Ma anche della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991.

Tra il 1985 e il 1992 ha totalizzato 59 presenze e 16 reti nella nazionale italiana, prendendo parte a due Mondiali (Messico 1986 e Italia 1990) e un Europeo (Germania Ovest 1988). Al suo attivo anche 21 gare e 11 gol con l’Under-21, con cui ha disputato due Europei di categoria (1984 e 1986). Più volte candidato al Pallone d’oro, si è classificato 7º nelle edizioni 1988 e 1991. Nel 2015 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Moglie, figli e vita privata di Gianluca Vialli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianluca Vialli è sposato è sposato dal 2003 con Cathryn White-Cooper, e dalla loro unione sono nate due figlie, Oliva e Sofia. La moglie è sempre stata al suo fianco, nelle gioie e nei dolori. Recentemente, a distanza di 30 anni, la showgirl Alba Parietti ha confessato il flirt avuto con lui durante i Mondiali di Italia 90: “Sì, certo Vialli è stato un mio flirt”, ha rivelato Alba Parietti.

Ai tempi Vialli aveva 26 anni e la Parietti 29. Quest’ultima ha definito la storia come “un peccato di gioventù, era solo passione, solo sesso” se non altro perché, nell’estate del 1990, Vialli era fidanzatissimo ed in procinto di sposarsi.

Il cancro e la guarigione di Gianluca Vialli

Nel 2018 Gianluca Vialli ha rivelato di aver intrapreso una dura battaglia contro la malattia. Vialli è stato colpito da un tumore al pancreas, che lo ha costretto a mesi di chemioterapia e sofferenze. Due anni dopo Vialli ha poi raccontato la sua malattia, dicendo di essere guarito. “L’ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa… – ha detto Vialli in un’intervista al Corriere della Sera -. Spero che la mia storia possa servire a ispirare le persone che si trovano all’incrocio determinante della vita”. Ha subito un intervento, poi otto mesi di chemioterapia e sei settimane di radioterapia: “Giravo con un maglione sotto la camicia. Perché gli altri non si accorgessero di nulla, per essere ancora il Vialli che conoscevano”.