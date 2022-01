Gianluca Zambrotta chi è, dove e quando è nato, età, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Gianluca Zambrotta: dove e quando è nato, età, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia dell’ex calciatore che sarà tra i concorrenti del nuovo programma di Italia Uno, “Back To School” dove 25 “ripetenti” VIP sono costretti a tornare sui banchi di scuola per affrontare un vero esame di quinta elementare, in onda questa sera, 4 gennaio, alle ore 21:25.

Dove e quando è nato, età e carriera di Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta è nato a Como il 19 febbraio del 1977 (età 44 anni). Proprio nel Como, la squadra della sua città, è cresciuto calcisticamente e nel 1994 ha esordito in serie B. Nel 1997 è stato acquistato dal Bari, in serie A. Nel 1999 è stato acquistato dalla Juventus. In bianconero diventa uno dei terzini più forti al mondo dei primi anni 2000.

Nel 2006, dopo aver vinto il Mondiale con l’Italia, Zambrotta lascia la Juventus e si trasferisce in Spagna al Barcellona. Nel 2008 è tornato in Italia per giocare nel Milan e nel 2013 è passato al Chiasso, squadra in cui ha chiuso la carriera. Dopo il ritiro ha poi allenato per un breve periodo in Svizzera e in India, ma lo si è visto spesso anche in TV come opinionista sportivo. Nel 2015 ha vinto il reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida verticale.

Moglie, figli e vita privata di Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta è sposato con Valentina Liguori, i due si sono conosciuti nel 1998 a Como a un matrimonio. I due sono convolati a nozze, a Torino, nel 2004. La coppia ha anche un figlio di nome Riccardo che è nato nel 2012.

Valentina Liguori è nata a Napoli nel 1979. E’ un’ex modella e ora, insieme al marito, si occupa del loro centro sportivo, l’Eracle Sport Center, che si trova a San Fermo della Battaglia (Como).