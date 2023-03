Gianluigi Nuzzi, chi è il conduttore di Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi è uno dei volti noti della televisione italiana. Il giornalista, scrittore e conduttore si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla conduzione di programmi come Gli intoccabili, Segreti e delitti e soprattutto Quarto Grado. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del giornalista.

Dove e quando è nato, età, biografia di Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi è nato a Milano il 3 giugno del 1969. Ha 53 anni. Studia presso il liceo scientifico Pascal di Milano. Appassionato di giornalismo già da giovane, Nuzzi diventa giornalista pubblicista nel 1996. Due anni dopo rimane coinvolto in un violento incidente con il suo scooter. Nuzzi, infatti, riporta sul viso alcune cicatrici: “Hanno fatto tutti un ottimo lavoro, ma l’incidente era stato così violento da rendermi irriconoscibile: quando è venuta a trovarmi mia sorella Lucia è finita in terra svenuta”, ha raccontato il giornalista.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Il giornalista è sposato con la collega Valentina Fontana da cui ha avuto due figli: Edoardo, nato nel 2007, e Giovanni, nato nel 2010. Durante un’intervista Nuzzi, parlando del rapporto con la moglie, ha rivelato: “Mi incoraggia a scrivere libri, perché dice che quando non scrivo sono un uomo incompleto”. Il suo profilo Instagram conta oltre 150mila follower: gianluigi.nuzzi.

La carriera di Gianluigi Nuzzi

Nel corso della sua carriera, Nuzzi ha collaborato con diversi quotidiani e riviste come Espansione, CorrierEconomia, L’Europeo, Gente Money e il Corriere della Sera, lavorando per un lungo periodo anche a Il Giornale e a Panorama. Nel 2009 pubblica il best seller Vaticano S.p.A, libro d’inchiesta tradotto in 14 lingue. L’anno successivo pubblica il libro Metastasi, altro scritto d’inchiesta sulla ‘Ndrangheta.

In televisione, dal 2010, Nuzzi è autore del programma L’infedele, condotto da Gad Lerner. Dal 2011 conduce conduce su LA7 Gli intoccabili. L’anno successivo pubblica il suo terzo libro-inchiesta, Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI. Dal 2013 Nuzzi conduce il programma Quarto Grado.

