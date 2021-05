Gianluigi Paragone chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, stipendio, Italexit. Il giornalista e politico Gianluigi Paragone è ospite questa sera 27 maggio del programma Dritto e Rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio è in onda su Rete4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone è nato il 7 agosto del 1971 a Varese. Ha 49 anni. Inizia la sua carriera nel mondo del giornalismo al quotidiano La Prealpina. Segue come inviato le attività di Umberto Bossi, Roberto Maroni e di altri membri della Lega Nord. Tra la fine degli anni ’90 e il 2004 dirige i servizi di attualità di Rete 55, emittente televisiva locale di Varese.

La moglie Laura e i figli: Instagram, vita privata di Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone conosce la moglie Laura ad un concerto. Dal loro matrimonio sono nati due figli. Paragone è molto attivo sui social, il suo profilo Instagram conta 108mila followers. Profilo Instagram: Gianluigi Paragone (@gianluigi_paragone).

La Padania, Libero, l’attività in Rai, L’ultima parola e La gabbia: la carriera televisiva di Gianluigi Paragone

Nel 2005 Gianluigi Paragone assume la direzione del quotidiano della Lega La Padania, e ne rimane direttore per due anni. Passa poi al quotidiano Libero, di cui diventa vice direttore. Nel 2009 conduce il talk show politico Malpensa Italia, in onda in seconda serata su Rai 2. Lo stesso anno viene nominato vice direttore di Rai 1. Pochi mesi dopo Paragone lascia la vicedirezione di Rai 1 per passare a quella di Rai 2.

Dal 2010 conduce in seconda serata su Rai 2 il talk show politico L’ultima parola. Nel 2013 Paragone si dimette dalla carica di vicedirettore di Rai 2. Lo stesso anno firma un contratto con La7 per la conduzione del talk show La gabbia. Il programma dà spazio a posizioni anti-sistema, ospitando giornalisti ed economisti anti-euro. nel 2017, dopo l’arrivo di Andrea Salerno come direttore di LA7, il programma viene cancellato.

L’attività politica di Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone si avvicina al M5S e nel2017 conduce la festa Italia 5 Stelle a Rimini, dove Luigi Di Maio viene nominato candidato premier. Nel 2018 si candida per il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche di marzo: viene poi eletto al Senato.

Nel 2019 si astiene dal voto di fiducia al Governo Conte II e rimane in carica come senatore. Lo stesso anno vota contro la Legge di Bilancio 2020, e viene deferito per violazione dello Statuto del M5S. Nel 2020 viene ufficialmente espulso dal Movimento 5 Stelle.

Italexit

Poco dopo la sua espulsione dal M5S, Gianluigi Paragone annuncia l’intenzione di fondare un nuovo partito “per portare l’Italia fuori dall’Ue e dall’euro”. A luglio del 2020 annuncia alla Camera dei deputati la creazione del partito “No Europa per l’Italia – ItalExit con Paragone“. Aderiscono a questo nuovo partito anche gli ex M5S Mario Giarrusso e Carlo Martelli.

Nel 2021 annuncia la sua candidatura a sindaco di Milano per le successive elezioni.

Lo stipendio di Gianluigi Paragone

Da senatore Gianluigi Paragone percepisce circa 14mila euro al mese. Paragone, durante i suoi mesi trascorsi da parlamentare del M5S, ha versato al fondo per il microcredito 40mila euro decurtandosi parte del suo stipendio da senatore. Quando lavorava a La7 il suo stipendio, stando al Fatto Quotidiano, era di 300mila euro l’anno.