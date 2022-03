Gianmarco Onestini chi è, età, dove e quando è nato, Instagram, laurea, fidanzata, figli, vita privata. Fratello di Luca, è un volto noto della tv italiana, anche se parteciperà a La Pupa e il Secchione in una nuova vesta, quella del ragazzo colto.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, laurea, fratello, la biografia di Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini è nato il 24 ottobre 1996 a Bologna. Allo stato attuale ha dunque 25 anni. E’ del segno zodiacale dello Scorpione. E’ alto 190 centimetri. Il suo peso forma si attesta attorno agli 80 chili. Suo fratello è l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini.

Ha conseguito il diploma al liceo linguistico, nel 2015. Poi si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, dove studia tuttora. Finita la scuola superiore, ha anche approfondito lo studio delle lingue: parla anche inglese, spagnolo e francese, oltre all’italiano.

Durante gli studi, ha iniziato anche a lavorare come come maestro di vela, per poi dedicarsi anche alla Boxe e l’MMA.

Fidanzata, figli, Instagram, la vita privata di Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini attualmente dovrebbe essere single. L’ultima fidanzata famosa di cui si ha notizia è Adara Molinero. I due si erano conosciuti durante il Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello. Per lei si era trasferito in Spagna, ma poi la storia era finita (si sospetta per i tradimenti di lei). Non ha figli. Ha un account ufficiale su Instagram.