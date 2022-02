Gianmarco Pozzoli chi è, età, altezza, Pozzolis Family, malattia, moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata. Anche lui, come la moglie, fa parte del cast di Lol 2. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata (per quanto venga spesso resa pubblica sul web da se stesso).

Dove e quando è nato, età, altezza, la biografia di Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli è nato a Milano il 24 ottobre 1971. Allo stato attuale ha dunque 50 anni. E’ del segno zodiacale dello Scorpione. E’ alto 180 centimetri.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, la vita privata di Gianmarco Pozzoli

Gianmarco è sposato con Alice Mangione. La prima volta l’11 maggio 2019 hanno celebrato un matrimonio con rito pagano, mentre il 18 maggio 2019 si sono uniti con rito civile. Hanno due figli: Giosuè, nato nel 2015, e Olivia Tosca, nata nel 2017. Tutti insieme danno vita a The Pozzolis Family, gli sketch di vita quotidiana che li hanno portati alla ribalta (soprattutto sul web) negli ultimi anni. All’interno dei siparietti fa capolino spesso anche il loro cane. Vivono a Milano, in zona Villapizzone. Utilizza l’account Instagram familiare, che l’ha reso famoso.

Malattia, Gianmarco Pozzoli e la balbuzie

In molti si chiedono se la balbuzie di Gianmarco Pozzoli sia solo un arteficio scenico o una vera “malattia“. Era stato lui stesso a parlarne pubblicamente, a margine della sua partecipazione alla fiction Un passo dal cielo, in cui interpretava un personaggio balbuziente: “Tutti avrete notato che ha difficoltà ad esprimersi e che a volte balbetta. Ecco, sono stato io a dargli questa caratteristica perché anche io ogni tanto balbetto”.

Non solo Pozzolis Family, la carriera di Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli inizia la sua carriera come comico assieme a Gianluca De Angelis intorno alla fine degli anni novanta ed insieme formano i Sagapò. Il duo appare in vari programmi televisivi come Convenscion, Zelig Off, Zelig Circus, Paperissima Sprint, Colorado e Geppi Hour; tra il 2010 e il 2012 il duo diviene trio grazie alla new entry Marta Zoboli. Inoltre Pozzoli appare da solo nel programma Scorie.

Oltre alla carriera da comico, Pozzoli ne porta avanti anche una da attore teatrale e cinematografico: esordisce infatti nel mondo del cinema nel 1999 con il film Tutti gli uomini del deficiente e successivamente interpreta alcuni spot pubblicitari tra cui vari della Granarolo. Dopo una lunga pausa, torna nel 2011 interpretando due serie televisive: Un passo dal cielo e Talent High School – Il sogno di Sofia. Successivamente interpreta anche i due film Benvenuti al Nord e Mi rifaccio vivo. È anche pittore, illustratore e fumettista.

Nel 2016, con la moglie Alice Mangione fonda The Pozzolis Family, un progetto editoriale social che racconta, con brevi video comici, la vita della sua famiglia, affrontando le tematiche relative alla genitorialità.