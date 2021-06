Giammarco Sicuro chi è: età, Instagram, carriera, vita privata, Uno Mattina. Il giornalista del Tg 2 specializzato in esteri (specialmente in Paesi in cui si parla spagnolo o portoghese) condurrà insieme a Barbara Capponi la nuova edizione di Uno Mattina Estate. La trasmissione è partita da oggi: Giammarco Sicuro è però risultato positivo al Covid ed è stato quindi costretto a saltare la prima puntata.

Dove e quando è nato Giammarco Sicuro

Giammarco Sicuro è nato a Montevarchi (Arezzo) il 25 gennaio 1983 ed ha 38 anni. Il suo segno zodiacale è l’Aquario. Giornalista professionista dal 2008, Giammarco lavora da anni in Rai, prima al Tgr Toscana e poi al Tg2 dove si occupa di esteri. Vive a Roma ma spesso torna in Toscana.

Sicuro si è laureato in Scienze Politiche a Firenze, poi ha frequentato la scuola di Giornalismo di Urbino grazie alla quale ha potuto partecipare al concorso in Rai.

Giammarco Sicuro, moglie e figli

Non si hanno informazioni sulla vita privata di Giammarco Sicuro. L’unica certezza che si evince visitando i suoi social (chi la sua pagina Instagram) è che non è sposato e non ha figli.

Carriera di Giammarco Sicuro: la passione per gli esteri

Nei suoi 13 anni in Rai, Sicuro ha raccontato il naufragio della Costa Concordia, il terremoto di Amatrice, gli attentati dell’Isis a Londra e Berlino, i gilet gialli a Parigi, il tentato golpe in Venezuela, l’alluvione di Genova, la situazione Covid-19 in Spagna e la crisi tra le due Coree. ⁠

Dal suo profilo Instagram si capisce che il raccontare “gli esteri” non è solo un lavoro ma anche una passione: sui social condivide infatti foto di paesaggi e città.