Gianmarco Tognazzi chi è: moglie Valeria Pintore, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Gianmarco Tognazzi: moglie Valeria Pintore, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Tognazzi è l’ospite dei Soliti Ignoti, trasmissione televisiva condotta da Amadeus su Rai 1 alle 20:30 (dopo il Tg1).

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Gianmarco Tognazzi

L’attore è nato l’11 ottobre 1967 (età 54 anni) a Roma. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Gianmarco Tognazzi è un attore e conduttore televisivo italiano.

La moglie e i figli, la vita privata di Gianmarco Tognazzi

È figlio di Ugo Tognazzi e di Franca Bettoja, fratello di Maria Sole e fratellastro di Ricky e Thomas.

Dal 2006 è sposato con Valeria Pintore dalla quale ha avuto due figli: Andrea Viola (2006) e Tommaso Ugo (2012).

Nel 2010 ha preso in mano La Tognazza amata, l’azienda eno-gastronomica fondata dal padre nel 1969 a Velletri e che ha trasformato ne La Tognazza azienda vitivinicola. Come il padre, è un grande tifoso del Milan.

La carriera cinematografica di Gianmarco Tognazzi

Al cinema recita in molti film: nel 1991 in Crack di Giulio Base e Una storia semplice di Emidio Greco, nel 1993 in Teste rasate di Claudio Fragasso e nel 1995 I laureati di Leonardo Pieraccioni (si tratta del primo film dell’attore-regista fiorentino). Sempre in coppia con Alessandro Gassmann interpreta Uomini senza donne (1996]) e Facciamo fiesta (1997), entrambi diretti da Angelo Longoni.

Come riporta Wikipedia, con la sorella Maria Sole in Passato prossimo (2002) e Viaggio sola (2013).

Nel 2005 con Luca Mazzieri è in Cielo e terra e con Michele Placido in Romanzo criminale (che gli vale la nomination ai Nastri d’Argento): nel 2007 con Giuseppe Ferrara è nel film Guido che sfidò le Brigate Rosse, nel 2008 con Francesco Patierno Il mattino ha l’oro in bocca con Elio Germano, nel 2009 con Fausto Brizzi in Ex e in Polvere.

Nel 2012 Bella addormentata, regia di Marco Bellocchio, nel 2014 Incompresa, regia di Asia Argento. Nel 2016 Il Ministro, regia di Giorgio Amato.

La carriera televisiva di Gianmarco Tognazzi

In televisione lavora a Francesco (2002) di Michele Soavi, Maria Montessori – Una vita per i bambini (2007) di Gianluca Maria Tavarelli, Il bene e il male di Giorgio Serafini (2009) e David Copperfield di Ambrogio Lo Giudice. Come scrive Wikipedia, dal 2011 prende parte alla terza e quarta stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi, dove interpreta un giudice.

Nel 2014 recita ne Il bosco di Eros Puglielli e nel 2015 in Pietro Mennea – La freccia del Sud del fratello Ricky. Prende parte anche alle serie tv Non uccidere di Giuseppe Gagliardi e I misteri di Laura di Alberto Ferrari interpretando Iacopo Banti, ex marito di Laura. Nel 2016 interpreta il Conte Icilio Sangiorgi nella serie tv Luisa Spagnoli per la regia di Lodovico Gasperini.