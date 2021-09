Chi è Gianmaria Antinolfi: età, vita privata, fidanzata, Belen, Dayane Mello, Soleil e biografia del concorrente del Grande Fratello Vip in onda da questa sera, 13 settembre.

Dove è nato, età, biografia di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi è un imprenditore nato a Napoli il 30 giugno 1985 (età 36 anni), che lavora nel settore del lusso e vive attualmente a Milano. Ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” per poi prendere un master in Management all’Università Bocconi di Milano. L’imprenditore è salito alla ribalta delle cronache rosa per un flirt con Belen.

Che lavoro fa Gianmaria Antinolfi

Antinolfi è un manager del settore fashion e lusso di origini napoletane. Dal luglio 2017 è Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering. Il Kering Group è noto per essere proprietario di famosi marchi come: Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. Precedentemente è stato manager per Kenzo e Conceria Tari.

Fidanzate e vita privata di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha avuto una breve storia con Belen Rodriguez. I due si erano conosciuti durante la festa di compleanno dello scorso anno a Capri del 36enne. Una storia però durata solo poche settimane. Dayane Mello vedendo lo scoop della relazione tra Gianmaria e Belen aveva fatto sapere che anche lei stava frequentando l’imprenditore. Un’altra storia sotto i riflettori del gossip è stata quella con Soleil Stasi Sorgé, anche lei tra le protagoniste del Gf Vip.