Gianmaria Antinolfi vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il motivo sarebbe Soleil Sorge. L’imprenditore infatti ha ritrovato nella casa Soleil, sua ex fidanzata, e dopo un inizio pacifico, negli ultimi tempi la tensione è salita. Pochi giorni fa c’è stata una lite furibonda tra i due, proseguita anche dopo la puntata del lunedì. A Gianmaria non è andato giù il termine utilizzato da Soleil per definirlo, ovvero “stalker”.

Gianmaria Antinolfi vuole querelare Soleil Sorge

“Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo” ha detto Gianmaria poco dopo aver sentito le parole di Soleil.

Mercoledì poi, si è sfogato con Sophie Codegoni: “Si va a fare il piantino in confessionale ma non dice le cose come stanno. Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato, si è fatta scop**e”.

Gianmaria vuole lasciare il Grande Fratello Vip?

“Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare”, ha detto qualche giorno fa Gianmaria e un nuovo episodio, accaduto durante la Social Room, pare abbia convinto l’imprenditore a lasciare la casa. Un utente, via social, gli ha chiesto se avesse altri argomenti oltre a Soleil. L’imprenditore, sorridendo, ha confessato: “Io vorrei parlare di tante, tante altre cose”.

Quindi si è sfogato con Amedeo Goria e ha manifestato la voglia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Per capire meglio le cose bisognerà attendere la puntata di questa sera del programma.