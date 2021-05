Gianna Nannini chi è, età, moglie, gravidanza, figlia Penelope, altri uomini, vita privata

Chi è Gianna Nannini, età, moglie, gravidanza, figlia Penelope, altri uomini, vita privata della cantante. Gianna Nannini infatti è tra gli ospiti di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti e in onda ungi venerdì sera su Rai Uno in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Gianna Nannini

Gianna Nannini è nata a Siena il 14 giugno del 1954 e ha 66 anni di età. E’ una cantautrice e musicista italiana. È sorella maggiore dell’ex pilota di Formula 1 Alessandro Nannini. Il padre Danilo Nannini (1921-2007) era un noto industriale dolciario, per diversi anni presidente del Siena e a più riprese Priore della Contrada della Civetta. La madre è Giovanna Cellesi (1923–2014) e il fratello più grande dei tre è Guido, prima impegnato nell’alta moda, successivamente nell’industria di famiglia. Frequenta il liceo scientifico e studia pianoforte a Lucca. Nel frattempo Gianna Nannini lavora nella pasticceria di famiglia, dove un incidente sul lavoro, con un ingranaggio di un macchinario, le causa il distacco di due falangi della mano sinistra.

All’età di 18 anni partecipa ad un festival musicale a Montecarlo, in cui si classifica al quarto posto. A 19 anni si trasferisce a Milano per dedicarsi alla carriera di musicista, studiando fra l’altro composizione con Bruno Bettinelli. Inoltre prende lezioni da un terapista vocale a Londra. l primo grande successo di Gianna Nannini è il singolo America, uscito nel 1979 e inserito nell’album California. Nel 1984 esce Puzzle, il suo sesto disco, ed è il successo dal quale la cantante non si staccherà più.

La figlia e la vita privata di Gianna Nannini

Il 23 agosto 2010 diventa di pubblico dominio lo stato di gravidanza di Gianna Nannini, all’età di 56 anni, scatenando un dibattito sull’opportunità di avere figli in età avanzata. In un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, la cantante replica alle critiche: “All’improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ciascuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole”. Nella stessa intervista dichiara che la figlia Penelope avrà un “battesimo rock”.

Il 26 novembre 2010 Gianna Nannini dà alla luce la figlia Penelope nella clinica la Madonnina di Milano, e il 3 dicembre viene diffuso il singolo Ogni tanto, che anticipa l’uscita del disco di inediti Io e te ottenendo subito buone vendite

La moglie di Gianna Nannini e i rapporti con altri uomini

Oltre alla figlia Penelope, c’è Carla, la moglie di Gianna Nannini. “Di lei ho totale fiducia” ha detto in diverse occasioni la cantante toscana da sempre attenta a tenere ben separata la sua vita di artista pubblica da quella privata. La Nannini, infatti, ha sempre vissuto la sua vita privata ben lontana dalle telecamera e dal clamore mediatico per proteggere la sua compagna con cui si è sposata dopo 40 anni d’amore. Un matrimonio celebrato con rito civile in Inghilterra alcuni anni fa. Del resto la Nannini non ha mai fatto mistero che Carla è il suo “vero nucleo familiare di cui posso davvero fidarmi”.

Nonostante sia sposata con una donna, Gianna Nannini ha avuto rapporti anche con gli uomini in passato. Anni fa fece scalpore una sua dichiarazione molto piccante. Gianna Nannini infatti svelò di essere stata con otto uomini contemporaneamente. “Erano gli anni sessanta e diciamo che da giovane mi sono divertita molto”, aveva commentato.