Gianna Orrù chi è: marito, figli, Mario Marini, Valeria Marini, vita privata, età, peso, altezza e carriera del personaggio televisivo

Chi è Gianna Orrù: marito, figli, Mario Marini, Valeria Marini, vita privata, età, peso, altezza e carriera del personaggio televisivo. Gianna è tra gli ospiti di Zona Bianca, trasmissione televisiva che va in onda, in prima serata, su Rete 4.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Gianna Orrù

Gianna è nata a Cagliari sotto il segno dell’Acquario, il 24 gennaio 1938 ma attualmente vive a Roma. La signora Orrù ha 84 anni. Non abbiamo informazioni precise sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è un personaggio televisivo italiano. In quanto mamma di Valeria Marini, partecipa a numerosi programmi in tv.

Il marito e i figli, la vita privata di Gianna Orrù

La signora Orrù è stata sposata con Mario Marini dal 1960 (il signor Mario è morto a 80 anni). Da questo matrimonio, sono nati tre figli. Tra loro, la famosa showgirl Valeria Marini. Non sappiamo molto altro della sua vita privata perché la signora Orrù è molto riservata.

La carriera di Gianna Orrù

Come detto, è nota soprattutto come mamma di Valeria Marini. Quindi partecipa a numerose trasmissioni televisive per parlare della carriera della figlia. Ma non solo, ha anche partecipato da protagonista al popolare reality show l’Isola dei Famosi.