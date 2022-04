Gianni Dall’Aglio, chi è, dove e quando è nato, età, vita privata, Patty Pravo e Celentano, la moglie Orietta e il trapianto di rene

Gianni Dall’Aglio è tra gli ospiti di oggi, 27 aprile, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, programma del primo pomeriggio di Rai Uno. Ma chi è Gianni Dall’Aglio?

Chi è, dove e quando è nato, età: la biografia di Gianni Dall’Aglio

Gianni Dall’Aglio è un batterista e percussionista italiano. E’ nato a Mantova il 1º ottobre del 1945, sotto il sego zodiacale della Bilancia. Ha dunque 76 anni di età.

Ha iniziato a suonare la batteria a sei anni. Si esibito da giovane con la pianista Marisa Sereni nelle parrocchie delle città.

La collaborazione di Gianni Dall’Aglio e Adriano Celentano

Nel 1959 suona con il gruppo mantovano l’Original Quartet e a soli 14 anni diventa il batterista di Adriano Celentano.

La collaborazione con Celentano è poi proseguita per buona parte della carriera artistica di Dall’Aglio, figurando al suo fianco in film (Uno strano tipo, Geppo il folle, Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì), tour e spettacoli televisivi (Notte Rock, Svalutation, Francamente me ne infischio, 125 milioni di caz..te, Rockpolitik, Festival di Sanremo 2012, Rock Economy e Aspettando Adrian).

La carriera di Dall’Aglio

Nel 1960 nascono I Ribelli e registra il primo disco nel 1961 con Colin Hicks.

Nel 1966 i Ribelli lasciano l’etichetta discografica Clan Celentano per passare alla Dischi Ricordi e nel 1967 Dall’Aglio scrive con Luciano Beretta e Ricky Gianco Pugni chiusi, una canzone che verrà cantata da più generazione fino ai giorni nostri, incisa anche da Piero Pelù, Lee Konitz, Gianna Nannini, I Pooh, Iva Zanicchi, Francesco Renga.

I Ribelli si sciolgono nel 1970 per ricostituirsi nel 1977.

Negli anni Gianni collaborerà con numerosi altri artisti italiani, tra cui Lucio Battisti, con il quale lavorerà dal 1968 al 1975 suonando la batteria in una quarantina dei suoi successi.

Il 23 aprile 1972 sarà uno dei ‘cinque amici da Milano’ a fianco di Lucio Battisti e Mina nello storico duetto televisivo a Teatro 10 e il 12 dicembre dello stesso anno suonerà ancora a fianco di Battisti nel programma radiofonico Supersonic, ultima esibizione dal vivo di Battisti in Italia.

Negli anni Dall’Aglio incide dischi con Mina, Patty Pravo, Ivano Fossati, Pierangelo Bertoli, Concato, Bertè, Mia Martini, Angelo Branduardi, Little Tony, Bruno Lauzi.

Dal 1962 al 1966 registrerà anche tutti i dischi per gli artisti del Clan, Don Backy, Gino Santercole, Milena Cantù, Pilade, Ico Cerutti, Claudia Mori e tanti altri, esibendosi spesso nei tours italiani con molti di loro.

Nel 1969 farà parte del Supergruppo, band formata da musicisti di vari complessi, I Giganti, DikDik, Equipe84.

Incomincia anche una carriera da solista, esordendo nel 1970 con un 45 giri Chiudi gli occhi Eva inciso per la Dischi Ricordi.

Nel 1971 Dall’Aglio realizza il suo primo album solista Sera, mattina. Nel 1977 al fianco di Patty Pravo suona la batteria in Pensiero stupendo.

Come autore ha scritto canzoni per il Volo, I Ribelli, Patty Pravo, Claudia Mori, Little Tony.

Attualmente Dall’Aglio dirige una scuola di batteria a Mantova. Nel 2014 è uscita l’autobiografia “Batti un colpo”.

Moglie, figli, il trapianto di rene: la vita privata di Gianni Dall’Aglio

Gianni Dall’Aglio ha sposato il 18 giugno del 1967 Orietta Ravenna, da cui nell’ottobre dello stesso anno ha avuto la figlia Iris.

Nel 2008 Dall’Aglio dona alla moglie Orietta un rene. L’intervento viene eseguito all’Ospedale di Borgo Trento a Verona.

Dopo 40 giorni Dall’Aglio torna a suonare a La Spezia con la band di sempre, I Ribelli.