Gianni Morandi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, incidente, dove vive, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Il cantante Gianni Morandi è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Apri tutte le porte. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, biografia di Gianni Morandi

Gianni Morandi, all’anagrafe Gian Luigi Morandi, è nato l’11 dicembre del 1944 a Monghidoro, in provincia di Bologna. Ha 77 anni. Nasce da una famiglia di modeste condizioni economiche; il padre Renato è un ciabattino, mentre la madre Clara Eleonora Lorenzi è casalinga. Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio.

Nel 1958 viene selezionato a un provino dalla maestra Alda Scaglioni di Bologna con il brano vincitore di Sanremo Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Partecipa a molti concorsi per voci nuove e sagre paesane. Nel 1961 ottiene la prima scrittura per tutta l’estate presso il Dancing Arlecchino di San Mauro Mare e partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia. Dopo aver cantato cover di Non esiste l’amore di Adriano Celentano, Non arrossire di Giorgio Gaber e Il cane di stoffa di Pino Donaggio, viene assunto dalla RCA Italiana. Fa il suo esordio nel mondo discografico nel 1962 con il brano Andavo a cento all’ora.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Gianni Morandi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Morandi è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli: Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna (1969) e Marco (1974). Questi ultimi due lo hanno reso nonno di cinque nipoti, due di Marianna avuti con il cantanteBiagio Antonacci e tre di Marco. Nel 2004 Morandi ha sposato,in seconde nozze, Anna Dan. Da Anna ha avuto un figlio, Pietro (1997), diventato musicista come il padre e il fratello maggiore, con il nome d’arte Tredici Pietro. Il cantante vive in una casa di campagna a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Profilo Instagram: morandi_official.

Gianni Morandi e l’incidente

A marzo dello scorso anno, Morandi fu vittima di un incidente domestico. Fu ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate. ”Stava bruciando delle sterpaglie in giardino – raccontarono dal suo entourage – quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato”. Alla fine dopo diversi giorni in ospedale, per le ustioni a braccia, mani e gambe, fu dimesso senza ulteriori complicazioni.