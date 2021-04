Gianni Sperti chi è, età, altezza, fidanzato, figli, la ex moglie Paola Barale, la caduta ad Amici, Instagram

Chi è Gianni Sperti, età, altezza, fidanzato, figli, la ex moglie Paola Barale, la caduta ad Amici. Gianni Sperti è noto per essere opinionista di Uomini e Donne, e, in generale, volto del programma di Maria De Filippi. Negli ultimi mesi è stato anche al centro di diverse voci di gossip, tra cui quella sulla sua presunta omosessualità.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Gianni Sperti

Gianni Sperti è nato a Manduria (Taranto) il 12 aprile 1973. Allo stato attuale ha dunque 48 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La sua altezza dichiarata è di 1,75 metri.

Cresciuto a Pulsano (Taranto), fin da giovane ha studiato danza a livello professionale. Prima ha studiato rock acrobatico, poi, a partire dai 16 anni, si è dedicato a danza moderna e classica. Ha debuttato in televisione nel 1995, nel corpo di ballo di La sai l’ultima? VIP.

Tra il 1995 e il 1996 ha fatto parte dei corpi di ballo di alcuni programmi di Canale 5, come Stelle sull’acqua (condotto da Carmen Russo), Il grande bluff di Luca Barbareschi e una nuova edizione di La sai l’ultima?. A partire dal settembre 1996 è stato primo ballerino di Buona domenica, ruolo che ha mantenuto fino al dicembre del 2000.

Vita privata di Gianni Sperti: Paola Barale, matrimonio, separazione, voci di omosessualità, fidanzato, Instagram

Proprio a Buona Domenica Gianni conosce Paola Barale, con la quale si sposa nel 1998. Dal loro matrimonio non sono però arrivati figli. La loro storia fu molto celebrata a livello mediatico, tuttavia non andò a buon fine. Nel 2002 arrivò la separazione. Dopo la fine dell matrimonio con la Barale, a Gianni Sperti sono stati attribuiti molti flirt, ma nessuno confermato in via ufficiale.

Poi è arrivata la voce sulla sua presunta omosessualità. Anche questa una voce non confermata. Anzi, proprio recentemente ha detto a Pio e Amedeo di non essere fidanzato.

Sostenitore della battaglia contro l’abbandono dei cani, è stato testimonial della Campagna Dog Kiss.

Gianni Sperti ha un profilo Instagram ufficiale, sul quale posta soprattutto immagini in posa.

Gianni Sperti in tv: Uomini e Donne, la caduta ad Amici

Il grande successo per Gianni arriva con Uomini e Donne. A partire dai primi anni 2000 è presenza fissa nello studio di Maria De Filippi. Attualmente lo si vede spesso nelle vesti di opinionista, spesso in coppia con Tina Cipollari.

Altro momento celebre è la caduta di Gianni Sperti ad Amici. Gianni stava ballando con un’altra componente del corpo di ballo e un concorrente. Nel bel mezzo dell’esibizione la ballerina si staccò dal gruppo e Sperti tentò un’acrobazia con una capriola all’indietro, spinto dal concorrente della scuola. Ma il risultato fu una rovinosa caduta.