Gigi D’Alessio chi è: dove e quando è nato, età, altezza, biografia, Anna Tatangelo, moglie, figli

Gigi D’Alessio sarà tra gli ospiti dello speciale di Domenica In, Domenica In Show che andrà in onda su Rai venerdì 27 maggio.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Gigi D’Alessio

Nato a Napoli il 24 febbraio del 1967 Gigi D’Alessio, all’anagrafe Luigi D’Alessio, alto 178 cm, ha 55 anni. Figlio di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d’Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta, già da piccolo inizia a scrivere e comporre musica. A 12 anni entra in conservatorio dove si diplomerà poi a 21 anni.

La moglie, i figli, la vita privata di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006, con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Quest’ultimo, Luca, segue le orme del padre cantante, e quest’anno è stato anche un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010.

Dopo una prima rottura la storia finisce definitivamente nel 2020.

L’anno successivo è stato sorpreso fidanzato con Denise Esposito, di ventisei anni più giovane di lui. La coppia ha annunciato nell’agosto del 2021 di aspettare un figlio.

La carriera di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, all’anagrafe Luigi D’Alessio, è un cantautore, produttore discografico e conduttore televisivo italiano. Artista di successo a livello internazionale, nella sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi. Dopo i primi album pubblicati il successo arriva nel 2000 quando partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Non dirgli mai”.