Gigi D’Alessio, chi è il famoso cantante tra i più amati in Italia

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più apprezzati sia in Italia che nel mondo. Durante la sua carriera ha fatto innamorare milioni di ascoltatori, riuscendo a vendere oltre 26 milioni di dischi. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio del 1967. Ha 56 anni. Figlio di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d’Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta, già da piccolo inizia a scrivere e comporre musica. A 12 anni entra in conservatorio, dove si diplomerà poi a 21 anni. Dopo aver lavorato con alcuni grandi nomi della canzone napoletana, come Mario Trevi e Antonio Buonomo, diventa il pianista ufficiale di Mario Merola.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Il cantante è stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo. I due hanno un figlio, Andrea, nato nel 2010. Dopo una prima rottura, la loro storia finisce definitivamente nel 2020. L’anno successivo inizia una relazione con Denise Esposito, di ventisei anni più giovane. I due hanno avuto un figlio, Francesco, nato nel 2022. Il profilo Instagram del cantante conta oltre 700mila follower: gigidalessioreal.

La carriera di Gigi D’Alessio

Artista di successo a livello internazionale, nella sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi. Dopo i primi album pubblicati il successo arriva nel 2000 quando partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Non dirgli mai. Dopo il tour tra Svizzera e Germania, conclude con un concerto davanti a più di 200mila spettatori in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nel 2001 esce un’altra hit, Tu che ne sai, il primo singolo dall’album Il cammino dell’età.

Nel febbraio del 2017 esce 24/02/1967, l’album che segna i 50 anni del cantante. Da questo disco viene estratto il brano La prima stella, con il quale partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo. Dopo un tour torna in televisione come giudice-coach nel talent show di Rai2 The Voice.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI GIGI D’ALESSIO