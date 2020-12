Gigi Di Biagio, lo scherzo de Le Iene: il fidanzato della figlia minorenne la perde a poker...

Gigi Di Biagio è la vittima del consueto scherzo de Le Iene. L’ex calciatore e oggi allenatore è stato messo a dura prova con la complicità di tutta la sua famiglia a trazione femminile. La sua terza figlia neppure maggiorenne gli presenta il suo nuovo fidanzato: un giocatore d’azzardo con più del doppio dei suoi anni.

Beatrice viene quindi trascinata in una partita a poker dove è lei la posta in gioco. L’allenatore ed ex centrocampista azzurro si trasforma in detective fino a scoprire la verità e perdere il controllo. Clicca qui per guardare lo scherzo de Le Iene a Gigi Di Biagio.

Lo scherzo de Le Iene a Gigi Di Biagio prende una brutta piega

L’uomo sin dall’inizio non è risultato molto simpatico a Gigi: quarantenne, con moglie e figli e giocatore d’azzardo, non rappresentava il prototipo del compagno ideale. L’allenatore, con grande difficoltà, ha cercato di mantenere la calma. L’indomani, mentre stava rientrando da un allenamento, ha scoperto che Beatrice non era in casa. La ragazza, dopo qualche ora, ha mandato un messaggio vocale alla sorella, dicendo di trovarsi in un appartamento e di essere in grande difficoltà.

Di Biagio, insieme alle figlie, ha cominciato ad allarmarsi e si è recato in quell’appartamento dove ha scoperto che Beatrice era stata persa in una partita a poker dal fidanzato. A quel punto lo scherzo prende una brutta piega con l’ex azzurro che non è riuscito a trattenere la rabbia, picchiando l’attore che interpretava Tommaso. (Fonte Le Iene).