ROMA – Gigi Marzullo è scoppiato in lacrime davanti alla conduttrice Caterina Balivo del programma Vieni da me. “Ho perso una persona cara”, ha raccontato il conduttore parlando del fratello Enzo, a cui era molto legato. Un ricordo che l’ha portato alla commozione, dagli occhi lucidi insieme a Caterina.

Parlando del padre, dopo la morte di Enzo la sua famiglia ha sofferto molto: “Non voleva vivere più, voleva solo andare a trovare suo figlio”. La Balivo non ha potuto contenere la commozione e nemmeno Marzullo, che ha poi cambiato argomento parlando della sua laurea in medicina: “Io non sono mai stato bello, forse uno che piace…”.

Per Marzullo una persona importante è stata il nonno: “Ha avuto un ruolo importante nella mia formazione. Era il maestro elementare tipico di una certa fascia avellinese. Io ho approfittato di questa parentela”. Nel suo cassetto dei ricordi circa 6-7mila interviste, ma sicuramente uno degli incontri a cui è più legato è quello con Woody Allen, che gli regalò un paio di occhiali, inviatigli al termine del loro incontro.

Caterina Balivo gli ricorda di essere stato inserito nella Treccani col termine “marzullata”, utilizzato a volte in modo dispregiativo. Marzullo ha replicato alle critiche: “A volte si critica senza neanche guardare un programma”. E poi l’imitazione di Maurizio Crozza: “Talmente bravo Crozza che una volta mia madre lo ha scambiato proprio per me”.