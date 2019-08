Gigi Marzullo ricoverato e operato per una doppia ernia addominale

ROMA – Gigi Marzullo è stato ricoverato e operato all’ospedale di Moscati di Avellino per una doppia ernia addominale.

L’intervento è stato eseguito dall’equipe chirurgia d’urgenza guidata da Lorenzo Iovine.

Il popolare giornalista era ad Avellino nella casa di famiglia. Al risveglio dopo l’operazione ha ringraziato i medici, sostenendo anche che non è vero che al Sud non ci sia buona sanità.

L’intervista al Corriere della Sera.

“Farei Sottovoce su Rai 1 ancora per tremila anni – ha detto tempo fa Gigi Marzullo in una lunga intervista al Corriere della Sera – Tutte le sere. Continuerei a ripetere le stesse frasi che mi hanno reso famoso per tremila anni”.

Nell’intervista il conduttore ha anche raccontato alcune delle sue abitudini, al limite della mania: “Sono un uomo difficile, tanto difficile. Per dire, a casa mia non si cucina mai […]. Solo forno a microonde, la cucina è chiusa, mai usata, intatta. Anche l’acqua per la pasta la facciamo bollire nel microonde. Perché? Non sopporto gli odori molesti, non sopporto lo sporco. Antonella (la sua compagna da quasi vent’anni, ndr) mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre”.

Un’altra ossessione è quella per le righe. Non solo sulle camicie… “Se è per questo anche parte dell’arredamento di casa mia è a righe. Ma non è tutto: ho cento paia di calzini dello stesso tipo, decine di scarpe uguali, pantaloni…”.

Fonte: Corriere della Sera, Ansa.