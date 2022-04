Gigi Proietti, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, la morte, film, biografia e carriera. Questa sera 15 aprile va in onda un film documentario sull’attore Gigi Proietti. Il documentario è in onda su Rai3 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, biografia di Gigi Proietti

Gigi Proietti, all’anagrafe Luigi Proietti, è nato a Roma il 2 novembre del 1940. Dopo il diploma si iscrive al corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza”, che abbandonerà a sei esami dalla laurea. Inizia ad esibirsi come cantante nelle feste studentesche e nei night-club più celebri della capitale. Si iscrive poi al Centro Teatro Ateneo, dove è stato allievo di personaggi come Arnoldo Foà, Giulietta Masina e Giancarlo Sbragia. Nel 1964 fa un piccolo cameo in Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola.

Moglie, figli, vita privata di Gigi Proietti

Molto riservato sulla sua vita privata, Proietti nel 1962 incontrò un’ex-guida turistica svedese, Sagitta Alter, e i due non si lasciarono più, senza mai però sposarsi. “Erano i primi anni 60. Lei era la classica svedese innamorata dell’Italia. Faceva la hostess, accompagnava i turisti per monumenti e la sera li portava lì a prendere il fresco e a sentire musica. Tra noi scattò la scintilla ballando l’alligalli”, ha raccontato Proietti durante un’intervista. Da lei l’attore ha avuto due figlie: Susanna e Carlotta, anch’esse attrici.

La morte di Gigi Proietti

Gigi Proietti morì all’alba del 2 novembre del 2020, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Proietti morì per un arresto cardiaco nella clinica romana “Villa Margherita”, dove era ricoverato dal 17 ottobre a seguito di un aggravamento delle sue condizioni di salute dovute a una grave cardiopatia.

La carriera di Gigi Proietti

Proietti è considerato uno degli attori di teatro più importanti nella storia d’Italia. Oltre al teatro, ha avuto successo anche in televisione e al cinema. Al cinema raggiunse la consacrazione nel 1976 con il film Febbre da cavallo dove interpretò Mandrake. Il film divenne negli anni un vero e proprio cult. In televisione, a partire dagli anni ’90, recitò in molte serie e mini serie di successo tra cui Il maresciallo Rocca, Preferisco il Paradiso, L’ultimo Papa Re e Una pallottola nel cuore.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI GIGI PROIETTI