Gigliola Cinquetti chi è: età, dove e quando è nata, altezza, marito, figli, vita privata, Sanremo. La cantante è opsite a Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno a partire dalle ore 14.

Età, dove e quando è nata: la biografia di Gigliola Cinquetti

La cantante è nata a Verona il 20 dicembre 1947. Oggi è quindi il suo compleanno e compie 74 anni. Non sappiamo nulla sul suo peso e sulla sua altezza. Giliola Cinquetti è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana.

Ha pubblicato i suoi singoli in tutto il mondo, incidendo in otto lingue diverse. La sua canzone più famosa è Non ho l’età. Con questa canzone vinse Sanremo nel 1964 a soli 17 anni. Il brano ha venduto più di quattro milioni di copie in tutta Europa (molto famosa è anche la versione in spagnolo del brano) e lei ha il record di essere la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo.

Marito e figli, la vita privata di Gigliola

Gigliola Cinquetti è sposata dal 1979 con il giornalista Luciano Teodori. Per alcuni anni aveva tenuto segreto il suo matrimonio per non intralciare la sua carriera di cantante. Con il marito ha avuto due figli: Giovanni nato nel 1980, oggi un affermato storico e autore televisivo e Costantino, nato nel 1984, oggi un importante architetto.

La carriera di Gigiola Cinquetti

La sua carriera inizia nel 1963 quando vince il Festival di Castrocaro con la canzone Le strade di notte di Giorgio Gaber. L’anno dopo Gigliola Cinquetti partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Patricia Carli con il brano vincitore Non ho l’età. Con lo stesso brano Gigliola partecipa all’Eurofestival di Copenaghen dove ottiene un successo internazionale.

Negli anni Sessanta partecipa con continuità al Festival di Sanremo vincendo nel 1966 con Domenico Modugno grazie al brano Dio come ti amo.

Ha partecipato a Canzonissima nel 1973 vincendo il primo posto con Alle porte del sole. L’anno successivo partecipa all’Eurovision Song Contest in inghilterra con Sì e si classifica al secondo posto.

La censura di un suo brano durante il referendum sul divorzio

In merito a quest’ultima esperienza, la cantante ha raccontato in un’intervista del 2021 di essere stata censurata: “In Italia era in corso il dibattito sul referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio. Si temeva che il mio titolo potesse influenzare il voto. Così l’Eurovision andò in onda dopo il 12 maggio, il giorno del voto. Io fra l’altro avrei votato no, quindi non propagandavo il sì. Pare sia stato Fanfani a decidere di rimandare la messa in onda, perché temeva si potesse accusare la Dc di manovrare il voto in loro favore. Una sorta di auto censura. Poi io sono contenta di essere stata censurata perché al referendum vinse il no e io festeggiai. Ero felice che il Paese diventasse moderno”.

La sua carriera inizia a rallentare solo intorno al 1989 quando partecipa a Sanremo con il brano Ciao che non ottiene un grande successo. Così Gigliola decide di dedicarsi al giornalismo. Il 21 ottobre 2013 ha realizzato nuovamente un singolo. Si tratta di Leggerezza, brano cantato insieme al figlio Costantino Teodori.