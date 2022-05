Gigliola Cinquetti chi è: marito, figli, vita privata, Luciano Teodori, età, peso, altezza e carriera della cantante. Sarà tra i protagonisti della finale dell’Eurovision 2022 su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Gigliola Cinquetti

La cantante è nata a Verona il 20 dicembre 1947. Allo stato attuale ha dunque 74 anni. E’ alta 166 centimetri per un peso forma che si attesta attorno ai 50 chili circa. Gigliola Cinquetti è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana.

Il marito e i figli, la vita privata di Gigliola Cinquetti

Gigliola Cinquetti è sposata dal 1979 con il giornalista Luciano Teodori. Per alcuni anni aveva tenuto segreto il suo matrimonio per non intralciare la sua carriera di cantante. Con il marito ha avuto due figli: Giovanni nato nel 1980, oggi un affermato storico e autore televisivo e Costantino, nato nel 1984, oggi un importante architetto.Non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservata.

La carriera di Gigliola Cinquetti

Come detto è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana. Stasera parteciperà all’Eurovision 2022. La sua carriera inizia nel 1963 quando vince il Festival di Castrocaro con la canzone Le strade di notte di Giorgio Gaber. L’anno dopo Gigliola Cinquetti partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Patricia Carli con il brano vincitore Non ho l’età. Con lo stesso brano Gigliola partecipa all’Eurofestival di Copenaghen dove ottiene un successo internazionale.

Negli anni Sessanta partecipa con continuità al Festival di Sanremo vincendo nel 1966 con Domenico Modugno grazie al brano Dio come ti amo.

Ha partecipato a Canzonissima nel 1973 vincendo il primo posto con Alle porte del sole. L’anno successivo partecipa all’Eurovision Song Contest in inghilterra con Sì e si classifica al secondo posto.