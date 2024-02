Gilles Rocca, attore, regista e fonico, è tra gli ospiti della puntata di oggi 19 febbraio 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Con una vita piena di alti e bassi, Rocca ha saputo emergere come una figura riconoscibile e apprezzata nel panorama televisivo e cinematografico nazionale. Scopriamo qualche notizia su questo personaggio amato dal pubblico.

Gilles Rocca, età e breve biografia

Nato il 12 gennaio 1983 a Roma, sotto il segno del Capricorno, Gilles Rocca ha 41 anni. Porta il nome in omaggio al campione della Ferrari della Formula 1, Gilles Villeneuve, tragicamente scomparso in un incidente nel maggio del 1982. Sin da giovane ha mostrato una predisposizione per le arti dello spettacolo. Tuttavia, il suo percorso non è stato lineare: inizialmente, il suo sogno era quello di diventare un calciatore di successo. Dopo aver giocato per diversi anni nella Lazio e successivamente al Cervia, un brutto infortunio lo ha costretto a riconsiderare le sue priorità.

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto quasi per caso, ma ha dimostrato di essere la strada giusta per lui. Da allora, ha accumulato una serie di ruoli memorabili in fiction televisive di successo come “Carabinieri”, “Don Matteo”, “Distretto di polizia” e molti altri. Sul grande schermo, Rocca ha spiccato per le sue interpretazioni in film come “Tre Tre tocchi” e “Natale a Londra”.

Lavori come regista

Parallelamente alla sua carriera di attore, Rocca ha anche fatto incursioni nel mondo della regia, guadagnandosi riconoscimenti importanti per il suo lavoro. Il suo cortometraggio “Metamorfosi”, incentrato sulla violenza sulle donne e interpretato anche dalla sua ex fidanzata Miriam Galanti, ha ricevuto l’attenzione delle istituzioni e del pubblico, diventando un documento ufficiale del Ministero degli Interni.

Partecipazioni a reality show e altri progetti

Nel corso degli anni, ha preso parte a diversi reality show televisivi, tra cui “Ballando con le stelle”, dove si è aggiudicato la vittoria nel 2020 insieme alla sua partner Lucrezia Lando. Ha anche affrontato l’avventura de “L’Isola dei famosi” nel 2021, mostrando al pubblico la sua determinazione e il suo spirito combattivo. Nel 2022, Rocca ha continuato a stupire il pubblico con la sua partecipazione a “Tale e Quale Show”, dimostrando la sua versatilità artistica e il suo talento nell’interpretare personaggi famosi della musica italiana.

La vita privata

Per 14 anni è stato legato sentimentalmente all’attrice Miriam Galanti, con la quale ha vissuto alti e bassi. Tuttavia, nel febbraio del 2023, Rocca ha annunciato la fine della loro relazione, sottolineando le difficoltà che hanno portato alla rottura nonostante il lungo percorso condiviso.

Instagram

Gilles Rocca è attivo sui social media, in particolare su Instagram dove condivide momenti della sua vita e aggiornamenti sulla sua carriera. Il suo profilo ufficiale, @gillesroccaofficial, conta migliaia di seguaci e rappresenta un punto di contatto diretto con i suoi fan.