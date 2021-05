Gillette Bomber vs King, squadre e formazioni: quando si gioca e dove vederla in tv

Questa sera, giovedì 20 maggio, andrà in scena la partita di calcio, sponsorizzata da Gillette “Bomber vs King” che si terrà a porte chiuse (ore 20:30) presso lo Stadio dei Marmi di Roma. Una partita benefica contro la violenza sulle donne. A scendere in campo saranno molti ex calciatori, come Bobo Vieri e Daniele De Rossi, i rispettivi capitani delle due formazioni. La partita andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Gillette Bomber vs King, squadre e probabili formazioni

Tra le leggende del calcio italiano troveremo ospiti d’eccezione come detto. Ecco le probabili formazioni dei due team.

Tra i Bomber, capitanati dal bomber per eccellenza Bobo Vieri, ci saranno Claudio Marchisio, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Gianluca Zambrotta, Esteban Cambiasso e Alessandro Matri. Tra i King, la cui fascia da capitano sarà indossata da Daniele De Rossi, vedremo: Francesco Totti, Andrea Barzagli, Luca Toni, Fabio Grosso e Daniele Adani.

A commentare e accompagnare la serata ci sarà Veronica Ruggeri, che ospiterà personaggi d’eccezione fra i quali Michelle Hunziker, Giulia Buongiorno e Luca Argentero.

Gillette Bomber vs King in campo contro la violenza sulle donne

I campioni, principalmente ex calciatori, si uniranno per sostenere la causa e sensibilizzare gli spettatori attraverso testimonianze di ospiti impegnati attivamente. Gillette vuole unire tutti gli uomini perché facciano fronte comune contro il fenomeno della violenza sulle donne. Il progetto è sostenuto da Doppia Difesa, associazione con a capo Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, che ha realizzato nel corso degli anni anche opere audiovisive, come ad esempio i cortometraggi.