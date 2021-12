Gina Lollobrigida chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Javier Rigau, vita privata, dove vive, famiglia, biografia e carriera. L’attrice Gina Lollobrigida è ospite oggi 12 dicembre del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 16.

Dove e quando è nata, età, famiglia, biografia di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida, all’anagrafe Luigia Lollobrigida, è nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, in provincia di Roma. Ha 94 anni. E’ figlia di Giovanni Lollobrigida, facoltoso produttore di mobili che perse tutte le sue proprietà a causa di un bombardamento angloamericano, e di Giuseppina Mercuri. E’ la nipote di Chelidonia Merosi, supercentenaria già decana d’Italia. Nel 1944 la famiglia si trasferisce a Roma iscrivendola all’Istituto di Belle Arti.

Per mantenersi agli studi vende delle caricature disegnate col carboncino e posa per i primi fotoromanzi, con lo pseudonimo di Diana Loris. Nel 1947 partecipa al concorso di Miss Roma, classificandosi seconda. Ottiene un tale successo di pubblico che viene invitata a Stresa per le finali di Miss Italia, dove ottiene il terzo posto dopo Lucia Bosè e Gianna Maria Canale.

Marito, figli, Javier Rigau, dove vive, vita privata di Gina Lollobrigida

L’attrice nel 1949 si sposa con il medico Milko Skofic, che in quegli anni presta servizio ai profughi presso Cinecittà. Dal loro rapporto nasce Andrea Milko Skofic. La coppia, tuttavia, divorzia nel 1971.

Nel 2006 l’attrice dichiara alla rivista spagnola ¡Hola! l’intenzione di sposarsi, dopo una relazione tenuta segreta per più di vent’anni, con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau, di trent’anni più giovane. Il loro matrimonio però non viene celebrato e l’imprenditore rompe il fidanzamento con l’attrice attraverso un comunicato del suo avvocato. Il quotidiano spagnolo El Mundo, nel 2011, rilascia la notizia che la Lollobrigida si sia segretamente sposata con Rigau a Barcellona nel 2010. In seguito l’attrice dichiarerà di essere stata sposata con l’inganno attraverso una falsa procura da lei firmata, e la vicenda arriverà fino in tribunale. Il tutto si conclude con l’assoluzione di Rigau. Successivamente tale matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota. L’attrice vive a Roma.

Gina Lollobrigida e le molestie subite

Nel 2018 l’attrice ha rivelato che, a 18 anni, sarebbe stata vittima di uno stupro. Un uomo, e più specificatamente un famoso calciatore della Lazio, l’avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei. L’attrice ha rivelato inoltre di essere stata in più occasioni vittima di molestie da parte di alcuni uomini del mondo dello spettacolo.

La carriera di Gina Lollobrigida

Soprannominata la Lollo, è stata una delle più importanti attrici europee e sex symbol degli anni 1950 e 1960 a livello internazionale. È una delle poche attrici italiane ad aver recitato in numerosi film americani che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, facendola diventare una star a Hollywood.

Durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati. In Francia ha lavorato con René Clair e Christian-Jaque. Col rallentamento della sua carriera cinematografica ne iniziò anche una seconda come fotoreporter, che la portò negli anni settanta ad intervistare Fidel Castro. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Henrietta Award per il film Torna a settembre, sette David di Donatello e due Nastri d’argento, oltre ad una nomination ai BAFTA per Pane, amore e fantasia.

