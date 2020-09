Live Non è la d’Urso, il manager di Gina Lollobrigida: “Stavo per impiccarmi”

“Stavo per impiccarmi”. Parole forti quelle dichiarate a Live – Non è la d’Urso da Andrea Piazzolla, l’assistente di Gina Lollobrigida rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace.

Tra gli ospiti della prima puntata di Live – Non è la d’Urso ad accompagnare Gina Lollobrigida c’era anche il suo assistente Andrea Piazzolla.

Il manager della celebre diva, è intervenuto per affrontare i cinque sferati e fare chiarezza sulla sua posizione e sulle accuse a lui rivolte dall’ex marito della Lollobrigida, Javier Rigau, e dal figlio Milko.

“Me lo aspettavo di essere rinviato a giudizio, è una grande opportunità per dimostrare le mie ragioni. Non ho fatto niente di ciò di cui vengo accusato”, ha affermato.

Il collaboratore di Gina Lollobrigida ha confessato di essere stato a un passo dal suicidio per attirare l’attenzione delle autorità sulla sua posizione.

“Quando si finisce in mezzo a una situazione del genere, spesso si viene criticati e giudicati da persone che non conoscono i fatti. Io stavo per fare una cosa molto forte. Io per Gina farei di tutto. Non perché io sia pazzo. A volte vedi un accanimento talmente forte. Chi vede Gina piangere a casa sono io, chi ogni giorno deve cercare un modo per tirarla su sono io”.

“Stavo per impiccarmi, avevo desiderio che le autorità potessero intervenire e andare a fondo – ha aggiunto Piazzolla -. Ci sono tante cose che non sanno e non vedo l’ora che escano fuori. Per questo sono contento del rinvio a giudizio perché potrò parlare. Per Gina sarei pronto a togliermi la vita. La verità deve uscire fuori. Non è giusto che si danneggi una donna con la D maiuscola, che rappresenta l’Italia nel mondo e non ha mai fatto male a nessuno”.

Ha poi raccontato di essere stato salvato da un intervento tempestivo, quando era già salito sulla scala per compiere il gesto estremo. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)