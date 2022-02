Chi è Giò Di Tonno: dove e quando è nato, altezza, vero nome, carriera e vita privata del cantante che vinse Sanremo con Lola Ponce e noto per aver interpretato Quasimodo in Notre Dame.

Giò Di Tonno è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di giovedì 24 febbraio 2022.

Dove e quando è nato, altezza, vero nome: la biografia di Giò Di Tonno

Giò Di Tonno, all’anagrafe Giovanni Di Tonno, nasce a Pescara il 5 agosto 1973, sotto il segno zodiacale del Leone. Oggi ha 48 anni ed è alto 180 cm.

Cresciuto a Fiorano, quartiere di Loreto Aprutino, in Abruzzo, si appassiona fin da ragazzo alla musica, suonando e cantando in alcuni complessi giovanili. La sua prima partecipazione a Sanremo risale al 1993 nella categoria Nuove Proposte con il brano Senti uomo, che però si piazza solo al decimo posto.

La riscossa arriverà nel 2011 quando insieme a Lola Ponce vince il Festival di Sanremo con il brano Colpo di Fulmine. Ma il successo lo aveva già raggiunto nel 2001 quando Riccardo Cocciante lo sceglie per interpretare Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris. Rimane nel cast fino al 2004 per poi tornare nel ruolo nel 2007-2008, 2016-2017, 2019-2020 e 2022.

Il cantautore è noto anche per le sue apparizioni in televisione. Tra queste la partecipazione alla seconda edizione del programma Tale e Quale Show, dove ne esce vincitore.

Moglie Sara Benmessaoud, figli: la vita privata di Giò Di Tonno

Il cuore di Giò Di Tonno batte all’unisono con quello di Sara Benmessaoud, fotografa italo-marocchina. Dopo un fidanzamento lungo 15 anni, i due sono convolati a nozze il 2 dicembre 2015. Dal loro amore, nel 2013, era già nato il figlio Jad.

Nel 2020 la coppia ha avuto un altro maschietto.

Giò Di Tonno, la malattia

Qualche anno fa Giò Di Tonno è stato operato d’urgenza per calcoli renali. In quell’occasione, dopo essersi ripreso, ha voluto ringraziare pubblicamente il Primario dell’Ospedale SS. Annunziata di Chieti, Luigi Schips, e il professor Michele Nicolai, per essersi presi cura di lui, con una foto che lo ritraeva in compagnia dei due.

Giò Di Tonno ha giocato anche nella Nazionale cantanti. Ama moltissimo il calcio e da piccolo sognava di diventare un calciatore.