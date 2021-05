Chi è Gio Evan età, altezza, fidanzata, figli, vita privata, Arnica (Sanremo 2021), vero nome, biografia e carriera del cantante. Evan sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Il programma televisivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin dalle ore 15:30 in poi.

Naturalmente Gio Evan è un nome d’arte, il suo vero nome è Giovanni Evani Giancaspro. Gio è nato a Molfetta il 21 aprile 1988 (età 32 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso o sulla sua altezza.

Sappiamo molto della sua attività artistica perché condivide aggiornamenti con i fan sui social network ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. Di sicuro non ha figli ma non sappiamo veramente nient’altro. Non è dato sapere se ha una fidanzata o se è single. Come detto, Gio preferisce far parlare la musica. Il gossip non fa per lui.

Gio Evan ha raggiunto il successo grazie alla canzone Arnica presentata al Festival di Sanremo 2021

Come detto, Evan è uno dei nomi emergenti della musica italiana. Ha raccolto applausi all’ultimo Festival di Sanremo 2021 grazie alla canzone Arnica. Molto apprezzata sia dal pubblico che da critici musicali. E’ probabile che a Verissimo parli dei suoi prossimi progetti professionali. E’ improbabile che discuta di gossip o della sua vita privata.