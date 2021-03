Gio Evan chi è: Sanremo 2021, canzone ‘Arnica’, fidanzata, figli, età, carriera, vita privata del cantante ospite a Oggi è un altro giorno. Il cantante di Molfetta ha portato tutta la sua energia sul palco dell’Ariston con la canzone ‘Arnica‘.

Il cantante sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, trasmissione televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. E’ condotta da Serena Bortone.

Ovviamente, Gio Evan, come tutti gli altri cantanti che partecipano a Sanremo, non sarà presente in studio dal vivo ma solamente attraverso un collegamento streaming.

Gio Evan chi è: Sanremo 2021, canzone ‘Arnica’, fidanzata, figli, età, vita privata del cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Naturalmente Gio Evan è un nome d’arte, il suo vero nome è Giovanni Evani Giancaspro. Gio è nato a Molfetta il 21 aprile 1988 (età 32 anni). Sappiamo molto della sua attività artistica perché condivide aggiornamenti con i fan sui social network ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata.

Di sicuro non ha figli ma non sappiamo veramente nient’altro. Non è dato sapere se ha una fidanzata o se è single. Come detto, Gio preferisce far parlare la musica. Il gossip non fa per lui.

Gio Evan chi è: Sanremo 2021, carriera del cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Adesso focalizziamo l’attenzione sulla sua carriera professionale da cantante. Prima di partecipare a Sanremo 2021, Gio sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno. Nel corso di questo programma televisivo, parlerà della sua carriera da cantante. Tra gli album, ricordiamo:

Biglietto di solo ritorno – MArteLabel, 2018 Natura molta – Artist First, 2019 Mareducato – Polydor / Universal Music, 2021. Tra i singoli, citiamo: Regali fatti a mano – 2020 Glenn Miller – 2020 Arnica – 2021.