Il cantante sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, trasmissione televisiva che va in onda ogni giorno su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. E’ condotta da Serena Bortone.

Naturalmente il cantante non sarà presente in studio di persona ma sarà in collegamento da Sanremo, in vista del festival della canzone italiana che inizia proprio stasera nel pieno rispetto del protocollo anti Covid.

Gio Evan è un nome d’arte, il suo vero nome è Giovanni Evani Giancaspro. Gio è nato a Molfetta il 21 aprile 1988 (età 32 anni). Sappiamo molto della sua attività artistica perché condivide aggiornamenti con i fan sui social network ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata.

Di sicuro non ha figli ma non sappiamo veramente nient’altro. Non è dato sapere se ha una fidanzata o se è single. Come detto, Gio preferisce far parlare la musica. Il gossip non fa per lui.

Prima di partecipare a Sanremo 2021, Gio sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno. Nel corso di questo programma televisivo, parlerà della sua carriera da cantante. Tra gli album, ricordiamo:

Biglietto di solo ritorno – MArteLabel, 2018 Natura molta – Artist First, 2019 Mareducato – Polydor / Universal Music, 2021. Tra i singoli, citiamo: Regali fatti a mano – 2020 Glenn Miller – 2020 Arnica – 2021.