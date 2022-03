Gio Montana chi è, età, dove è nato, fidanzata, vita privata, canzoni, carriera e biografia

Chi è Gio Montana: età, dove è nato, fidanzata, vita privata, canzoni, carriera e biografia del cantante oggi, 26 marzo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Dove e quando è nato, età e biografia di Gio Montana

Gio Montana è nato a Milano nel 1999 (età 22 anni), e nella vita fa il cameriere in un bar. Vive con i genitori, la sorella, la nipote e due cani in una casa popolare, in pochissimi metri quadri, in una casa che conta una sola camera da letto.

Da quando aveva 13 anni Gio Montana si è avvicinato al mondo della musica. Non ha mai studiato canto prima d’ora e l’esperienza ad Amici è sicuramente un importante inizio per lui. Grazie al suo talento è riuscito pian piano a farsi conoscere e, nel 2019 con la canzone Sole a mezzanotte ha ottenuto il suo Disco d’oro in carriera. Un risultato davvero importante per lui, considerando anche che si è autoprodotte il lavoro portato al successo.

Fidanzata e vita privata di Gio Montana

Su di lui e della sua vita privata non ci sono grandi informazioni. Tra le passioni, oltre alla musica, c’è anche il calcio. Il cantante al momento dovrebbe essere single. Non vi è alcuna certezza se ha o meno una fidanzata. Nemmeno dai profili social è possibile ricevere informazioni di questo tipo, il ragazzo a tal proposito è davvero molto riservato.

Gio Montana su Instagram

Il cantante è presente su Instagram dove è molto attivo tra post e storie, anche se non ci sono tantissime condivisioni e la prima risale al 2019. Qui conta quasi 50mila follower. E’ possibile trovarlo anche su Twitter, dove però l’account sembra essere inutilizzato. Su Facebook c’è una pagina dedicata al suo Fan Club ufficiale.